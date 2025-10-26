október 26., vasárnap

Dömötör névnap

10°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Kilométeres a torlódás az M1-es autópályán, ez miatt történt a káosz

Címkék#utoléréses baleset#M1-es autópálya#baleset

Újabb nap újabb ütközés és torlódás az M1-es autópályán. Mondjuk, hol történt pontosan a baleset.

Kemma.hu

Utoléréses baleset történt az M1-es autópályán Tatabánya térségében. Az 55-ös km-nél a forgalom csak egy sávon halad a főváros felé vezető oldalon – írta az Útinform.hu. A torlódás 3 kilométeres.

A baleset miatt 3 kilométeres a dugó
A baleset miatt 3 kilométeres a dugó
Fotó: H.B. / Forrás: 24 Óra

Újabb baleset a pályán

Szombatom tömegbaleset történt Bicske térségében a 36-os kilométernél. Az érintet szakaszon egy időre meg is állt a forgalom.

Elkészítettünk egy listát arról, hogy idén milyen tragédiák történtek az M1-es autópályán. Az M1-es autópályán robbanásszerűen megnőtt az olyan karambolok száma, melyek emberéleteket követelnek, vagy rendkívül súlyosak.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu