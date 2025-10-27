október 27., hétfő

M1-es autópálya

1 órája

Friss hírek és helyszíni fotók: ebben a balesetben sérült meg életveszélyesen két gyermek

Mindenkit megrázott a hétvégi autópályás krambol. 10 ember, köztük két gyermek életveszélyes sérülésekkel került kórházba, miután megtörtént a baleset az M1-es autópályán. Azóta kiderült, hogyan történt a baleset és helyszíni fotók is napvilágra kerültek.

Kemma.hu

Péntekről szombatra virradóra történt az a súlyos baleset az M1-es autópályán, amiben többen is megsérültek. A Katasztrófavédelem helyszíni fotókat közölt a karambolról, amiben kisbusz és személyautó ütközött.

10 ember, köztük két gyermek életveszélyes sérülésekkel került kórházba, miután megtörtént a baleset az M1-es autópályán. Helyszíni fotók!
Súlyos baleset az M1-es autópályán: gyerekek is sérültek
Forrás: BM OKF/BIcskei 

Hogy történt a baleset az M1-es autópályán?

Az M1 baleset a bicskei szakaszon,  35-36-os kilométerszelvények körül történt, a súlyosságáról pedig minden elmond, hogy többeket ki kellett vágni a roncsokból, és összesen tízen sérültek meg. Még szomorúbb ez a tény, ha az Országos Mentőszolgálatot idézzük, miszerint a helyszínre

  • 15 mentőegységet, 
  • köztük gyermekrohamkocsit is riasztottak.
  • Egy 6 éves és egy 11 éves gyermek életveszélyesen, 
  • 5 felnőtt súlyosan, 
  • 3 pedig könnyebben sérült.

Azt már a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-kapitányságtól tudtuk meg, hogy hogyan történt a baleset. Az átterelt forgalmi sávban egy 41 éves sofőr megpróbálta kikerülni a megtorpanó kocsisort, és áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy Győr felé szabályosan közlekedő Mercedes Sprinter kisbusszal. A kisbuszban, amit egy 31 éves férfi vezetett, hatan, a másik járműben négyen utaztak.

Autópályán vezetés - mire érdemes figyelni?

Sajnos nem ez volt a hétvége egyetlen balesete, és ahogy a rendőrség, úgy Hoffer Zsolt rendőr alezredes, a Hungarian Police Rallye Team pilótája is felhívta már a figyelmet a körültekintő vezetés fontosságára, különös tekintettel a dugókban, vagy épp a terelésekben.

–  A munkaterületek környékén csökken a sávszélesség, megváltozik a térérzékelés, a járművek pedig közelebbinek tűnnek egymáshoz. A legnagyobb hiba, hogy sokan nem lassítanak le időben – magyarázta öbbek között a rendőrpilóta. 

Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyszíni fotóin is jól látható, mekkora volt az ütközés ereje:

GALÉRIA: Helyszíni fotókon az M1-baleset, gyerek sérültek meg életveszélyesen

Fotók: Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság

 

