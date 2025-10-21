október 21., kedd

Baleset

10 perce

Autó borult fel a forgalmas úton, a tűzoltók is azonnal a helyszínre siettek

Újabb közúti mentéshez riasztották a tűzoltókat hétfő este Dorogon. A baleset a 10-es főút városi szakaszán történt, ahol két autó ütközött össze.

Kemma.hu

Egy hétfő esti baleset ismét ráirányította a figyelmet a közlekedésbiztonság fontosságára. A mentést végző egységek komoly műszaki beavatkozást hajtottak végre a 10-es főút egyik városi szakaszán.

Accident,Damage:,View,Of,An,Overturned,Car,On,The,Roadway, baleset, felborult, autó
Baleset történt a 10-es főúton Dorogon – az egyik autó az oldalára borult, a tűzoltók végezték a műszaki mentést
Fotó: deniska_ua / Forrás:  Shutterstock

Felborult egy autó a 10-es főúton

Dorog belterületén, a 40-es kilométerszelvénynél ütközött össze két gépkocsi hétfő este fél hét körül. A baleset következtében az egyik jármű az oldalára borult, ezért az esztergomi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre. Az egység áramtalanította az autót, majd kerekeire állította vissza. A két járműben összesen három ember utazott, állapotukról hivatalos információ nem érkezett – írja a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A figyelmetlenség gyakori baleseti ok

A hasonló esetek hátterében gyakran visszatérő hibák állnak. Hoffer Zsolt vezetéstechnikai oktató korábbi nyilatkozatában kiemelte, hogy a gyorshajtás, a forgalmi viszonyok figyelmen kívül hagyása és az alábecsült féktáv sok esetben vezet hasonló balesetekhez. A defenzív vezetés – vagyis az előrelátó, nyugodt és szabálytisztelő közlekedés – sokszor életet menthet.

Az őszi-téli időszakban a romló látási viszonyok, a csúszós útburkolat és a korai sötétedés is növeli a kockázatokat. A közlekedőknek ilyenkor még inkább figyelniük kell egymásra. Hoffer Zsolt szerint nem mindig a tábla szerinti sebesség a biztonságos – sokszor inkább a körülményekhez igazított tempóval lehet elkerülni a bajt.

Nem ez volt az egyetlen baleset mostanság

Ahogy arról korábban beszámoltunk, néhány nappal korábban Oroszlány közelében is súlyos baleset történt: egy kisbusz árokba hajtott, majd fának csapódott. Az utasokat a szélvédőn keresztül kellett kimenteni. A mostani dorogi ütközés újra figyelmeztet: bárkivel megtörténhet a baj, de tudatos vezetéssel és nagyobb körültekintéssel sok hasonló tragédia elkerülhető lenne.

 

