Autó borult fel a forgalmas úton, a tűzoltók is azonnal a helyszínre siettek

Egy hétfő esti baleset ismét ráirányította a figyelmet a közlekedésbiztonság fontosságára. A mentést végző egységek komoly műszaki beavatkozást hajtottak végre a 10-es főút egyik városi szakaszán.

Baleset történt a 10-es főúton Dorogon – az egyik autó az oldalára borult, a tűzoltók végezték a műszaki mentést

Felborult egy autó a 10-es főúton

Dorog belterületén, a 40-es kilométerszelvénynél ütközött össze két gépkocsi hétfő este fél hét körül. A baleset következtében az egyik jármű az oldalára borult, ezért az esztergomi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre. Az egység áramtalanította az autót, majd kerekeire állította vissza. A két járműben összesen három ember utazott, állapotukról hivatalos információ nem érkezett – írja a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A figyelmetlenség gyakori baleseti ok

A hasonló esetek hátterében gyakran visszatérő hibák állnak. Hoffer Zsolt vezetéstechnikai oktató korábbi nyilatkozatában kiemelte, hogy a gyorshajtás, a forgalmi viszonyok figyelmen kívül hagyása és az alábecsült féktáv sok esetben vezet hasonló balesetekhez. A defenzív vezetés – vagyis az előrelátó, nyugodt és szabálytisztelő közlekedés – sokszor életet menthet.