Karambol

28 perce

Borzalmas pillanatok: gyorshajtó miatt csapódott árokba az autóbusz +videó

Egy személygépkocsi és egy autóbusz ütközött Tatabánya közelében, az autóbusz az ütközés következtében az árokba sodródott. Egy utas állapota maradandó károsodással járt. Most vádat emeltek a balesetet okozó férfi ellen.

Milány Botond

2023. április 21-én, Tatabánya közelében történt az az autóbusz baleset, amikor egy személygépkocsi a megengedett sebességet túllépve, 70-76 kilométer/órával haladt az 50 kilométer/órás korlátozás helyett. A vezető figyelmetlenségből átlépte a záróvonalat, és áttért a vele szemben közlekedő autóbusz sávjába.

fotón az autóbusz baleset
Fotón az autóbusz baleset
Forrás: Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség

Súlyos sérüléssel ért véget az autóbusz baleset

Dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy az autóbusz vezetője fékezett és kormányzott balra, de így sem tudta elkerülni az ütközést. A karambol következtében mindkét jármű az úttest melletti füves árokba sodródott. A balesetben az autóbusz egyik utasa súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, amely maradandó fogyatékossággal is jár.

Forrás: Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség

A balesetről készült felvétel a fedélzeti kamerának köszönhetően a videón is megtekinthető. A csatolt fotókon jól látható a baleset során megsérült autóbusz és személygépkocsi.

A közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indult ügyben a Tatabányai Járási Ügyészség most vádiratot nyújtott be az ütközést okozó férfival szemben. Az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy a Tatabányai Járásbíróság a férfival szemben tárgyalás nélkül végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabjon ki, valamint a közúti járművezetéstől véglegesen tiltsa el.

További autóbusz balesetek a megyéből

Sajnos nem ez az egyetlen olyan baleset, amelyben autóbusz volt érintett. Szeptemberben például halálos buszbaleset történt a 81-es főúton, Győr közelében. Az érintett szakasz évek óta hírhedt a súlyos karambolokról, és most ismét egy tragédia rázta meg az országot: egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze hajnalban.

Egy megrázó korábbi esetet is felidéztünk az elmúlt hónapokban. 1995. november 12-én, vasárnap kora este súlyos közúti baleset történt Vérteskethely külterületén, a 81-es főúton. Mint a helyszíni tudósításból kiderült, egy osztrák rendszámú emeletes autóbusz, amely jugoszláv vendégmunkásokat szállított, előzés közben összeütközött egy kivilágítatlan lovaskocsival. A lovaskocsi egy földútról hajtott ki a főútra. A karambol következtében a busz mintegy 150 méteren keresztül tolta maga előtt a lovaskocsit, majd a kereszteződésben oldalára borult. 

A 24 Óra részletesen is beszámolt róla, hogy a lovaskocsi teljesen összeroncsolódott. A helyszínre érkező mentők és tűzoltók megrázó látvánnyal szembesültek: az autóbusz alatt feküdt egy férfi holtteste, az árokban egy tizenkét év körüli fiú és egy nő testét találták meg.

 

