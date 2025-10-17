Borzalmas pillanatok: gyorshajtó miatt csapódott árokba az autóbusz +videó

2023. április 21-én, Tatabánya közelében történt az az autóbusz baleset, amikor egy személygépkocsi a megengedett sebességet túllépve, 70-76 kilométer/órával haladt az 50 kilométer/órás korlátozás helyett. A vezető figyelmetlenségből átlépte a záróvonalat, és áttért a vele szemben közlekedő autóbusz sávjába.

Fotón az autóbusz baleset

Forrás: Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség

Súlyos sérüléssel ért véget az autóbusz baleset

Dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy az autóbusz vezetője fékezett és kormányzott balra, de így sem tudta elkerülni az ütközést. A karambol következtében mindkét jármű az úttest melletti füves árokba sodródott. A balesetben az autóbusz egyik utasa súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, amely maradandó fogyatékossággal is jár.

Forrás: Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség

A balesetről készült felvétel a fedélzeti kamerának köszönhetően a videón is megtekinthető. A csatolt fotókon jól látható a baleset során megsérült autóbusz és személygépkocsi.

A közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indult ügyben a Tatabányai Járási Ügyészség most vádiratot nyújtott be az ütközést okozó férfival szemben. Az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy a Tatabányai Járásbíróság a férfival szemben tárgyalás nélkül végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabjon ki, valamint a közúti járművezetéstől véglegesen tiltsa el.

További autóbusz balesetek a megyéből

Sajnos nem ez az egyetlen olyan baleset, amelyben autóbusz volt érintett. Szeptemberben például halálos buszbaleset történt a 81-es főúton, Győr közelében. Az érintett szakasz évek óta hírhedt a súlyos karambolokról, és most ismét egy tragédia rázta meg az országot: egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze hajnalban.