Árokba sodródott egy autó, mentő is rohant a helyszínre

Árokba sodródott egy személyautó a 1111-es út Esztergom és Pilisszentkeresztet összekötő szakaszán, a 24-es kilométerszelvénynél péntek este. Az esztergomi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.