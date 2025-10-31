október 31., péntek

Baleset

49 perce

Árokba sodródott egy autó, mentő is rohant a helyszínre

A 1111-es úton félpályán halad a forgalom.

Kemma.hu

Árokba sodródott egy személyautó a 1111-es út Esztergom és Pilisszentkeresztet összekötő szakaszán, a 24-es kilométerszelvénynél péntek este. Az esztergomi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.

 

