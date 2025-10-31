Baleset
49 perce
Árokba sodródott egy autó, mentő is rohant a helyszínre
A 1111-es úton félpályán halad a forgalom.
Árokba sodródott egy személyautó a 1111-es út Esztergom és Pilisszentkeresztet összekötő szakaszán, a 24-es kilométerszelvénynél péntek este. Az esztergomi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.
