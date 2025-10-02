október 2., csütörtök

Karambol

37 perce

Helyszíni fotókon az óriási baleset a 81-es főúton: árokban a vontató, szétszóródott a rakomány

Mindent elborított az érintett jármű és rakománya. A 81-es főúton történt balesetről most képeket mutatunk.

Kemma.hu

Mint arról mi is beszámoltunk a napokban, felborult egy gabonát szállító nyerges vontató pótkocsija a 81-es főút 53-as és 54-es kilométerszelvénye között, Kerékteleki térségében. A vontató jármű az árokba hajtott, a pótkocsija nekiütközött egy személygépkocsinak. A műszaki mentést a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellet a kisbéri, valamit a győri hivatásos tűzoltók végezték, akik a forgalmi akadályt is megszüntették.

81-es főút baleset
Teljes útzár volt érvényben a 81-es főúton történt baleset miatt
Forrás: Hidasi Zsolt Milán tű. őrnagy – Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat

A katasztrófavédelem most helyszíni fotókat is közölt a balesetről.

GALÉRIA: Felborult egy gabonát szállító nyerges vontató pótkocsija a 81-es főúton (Fotó: Katasztrófavédelem/M.B.)

Fotók: Katasztrófavédelem

Nem véletlenül kapta a halálút nevet a 81-es főút

Sajnos rengeteg súlyos baleset történik a 81-es főúton, amely régóta viseli a „halálút” jelzőt. Szeptember 15-én például halálos buszbaleset történt a 81-es főúton Győr közelében, a balesetben egy ember vesztette az életét. A tragédiáról több megrázó képet is megosztott a Győri Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság. 

Nem sokkal ezután egy sofőrt életveszélyes mutatvány közepette videóztak le a veszélyes úton.

Még az év elején szintén szörnyű tragédia történt akkor a főúton akkor Székesfehérvár közelében. A hatalmas baleset több sérültet és egy áldozatot követelt.

 

