2 órája
Helyszíni fotókon az óriási baleset a 81-es főúton: árokban a vontató, szétszóródott a rakomány
Mindent elborított az érintett jármű és rakománya. A 81-es főúton történt balesetről most képeket mutatunk.
Mint arról mi is beszámoltunk a napokban, felborult egy gabonát szállító nyerges vontató pótkocsija a 81-es főút 53-as és 54-es kilométerszelvénye között, Kerékteleki térségében. A vontató jármű az árokba hajtott, a pótkocsija nekiütközött egy személygépkocsinak. A műszaki mentést a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellet a kisbéri, valamit a győri hivatásos tűzoltók végezték, akik a forgalmi akadályt is megszüntették.
A katasztrófavédelem most helyszíni fotókat is közölt a balesetről.
GALÉRIA: Felborult egy gabonát szállító nyerges vontató pótkocsija a 81-es főúton (Fotó: Katasztrófavédelem/M.B.)Fotók: Katasztrófavédelem
Nem véletlenül kapta a halálút nevet a 81-es főút
Sajnos rengeteg súlyos baleset történik a 81-es főúton, amely régóta viseli a „halálút” jelzőt. Szeptember 15-én például halálos buszbaleset történt a 81-es főúton Győr közelében, a balesetben egy ember vesztette az életét. A tragédiáról több megrázó képet is megosztott a Győri Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság.
Nem sokkal ezután egy sofőrt életveszélyes mutatvány közepette videóztak le a veszélyes úton.
Életveszélyes és őrült mutatvány, ahogyan ez a sofőr vezetett a „halálúton”
Még az év elején szintén szörnyű tragédia történt akkor a főúton akkor Székesfehérvár közelében. A hatalmas baleset több sérültet és egy áldozatot követelt.
Helyszíni fotók: a 81-es úti tragédiában gyermek és kismama is megsérült