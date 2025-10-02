Helyszíni fotókon az óriási baleset a 81-es főúton: árokban a vontató, szétszóródott a rakomány

Mint arról mi is beszámoltunk a napokban, felborult egy gabonát szállító nyerges vontató pótkocsija a 81-es főút 53-as és 54-es kilométerszelvénye között, Kerékteleki térségében. A vontató jármű az árokba hajtott, a pótkocsija nekiütközött egy személygépkocsinak. A műszaki mentést a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellet a kisbéri, valamit a győri hivatásos tűzoltók végezték, akik a forgalmi akadályt is megszüntették.

Teljes útzár volt érvényben a 81-es főúton történt baleset miatt

Forrás: Hidasi Zsolt Milán tű. őrnagy – Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat