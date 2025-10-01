1 órája
Újabb baleset a „halálúton”, lezárták a 81-es főúttat
Kisbér és Mezőörs között felborult egy kamion. Lezárták a 81-es főút egyik részét, mondjuk merre tudsz kerülni. Nem ez volt az első ütközés ezen a veszélyes úton.
Újabb baleset történt a 81-es főúton, Kisbér és Mezőörs között felborult egy kamion. Az 54-es km-nél a főutat lezárták, kerülni a Bakonyszombathely Bársonyos útvonalon lehet – írta az Útinform.hu.
El lenne átkozva a 81-es főút?
Nem ez az első baleset a mai nap, pár órával ezelőtt az M1-es autópálya tatabányai szakaszán történt baleset, amihez a tűzoltókat is riasztani kellett.
A 81-es főút régóta viseli a „halálút” jelzőt. Nemcsak a balesetek száma, hanem azok súlyossága is aggodalomra ad okot. Szeptember 15-én halálos buszbaleset történt a 81-es főúton Győr közelében, a balesetben egy ember vesztette az életét. A tragédiáról több megrázó képet is megosztott a Győri Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság. És nem sokkal ezután egy sofőrt a lábát kilógatva videózták le a veszélyes úton.
Még az év elején szintén szörnyű tragédia történt akkor a főúton akkor Székesfehérvár közelében. A hatalmas baleset több sérültet és egy áldozatot követelt.
