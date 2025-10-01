Újabb baleset a „halálúton”, lezárták a 81-es főúttat

Újabb baleset történt a 81-es főúton, Kisbér és Mezőörs között felborult egy kamion. Az 54-es km-nél a főutat lezárták, kerülni a Bakonyszombathely Bársonyos útvonalon lehet – írta az Útinform.hu.

útzár a 81-es főút

Forrás: Shutterstock

El lenne átkozva a 81-es főút?

Nem ez az első baleset a mai nap, pár órával ezelőtt az M1-es autópálya tatabányai szakaszán történt baleset, amihez a tűzoltókat is riasztani kellett.