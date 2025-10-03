Felfordult egy autó a „halálúton”, csak félpályán halad a forgalom a 81-es főúton

Már megint baleset történt „halálúton”. Az Országos Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy autó letért az úttestről és tetejével az árokba borult Mór külterületén, a 81-es főúton. Pontosabban a 22-es és 23-es kilométere közötti szakaszán. A móri önkormányzati tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Baleset a 81-es főúton

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A 81-es főút a „halálút” elnevezést kapta

Mint arról beszámoltunk szerdán is baleset történt ezen a főúton. Akkor felborult egy gabonát szállító nyerges vontató pótkocsija, a jármű az árokba hajtott és a pótkocsija nekiütközött egy személygépkocsinak. A katasztrófavédelem helyszíni fotókat is közölt a balesetről.