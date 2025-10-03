1 órája
Felfordult egy autó a „halálúton”, csak félpályán halad a forgalom a 81-es főúton
Félpályán halad a forgalom egy karambol miatt. A 81-es főúton a héten ez a második baleset. Nem véletlenül kapott szörnyű elnevezést ez az út szakasz.
Már megint baleset történt „halálúton”. Az Országos Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy autó letért az úttestről és tetejével az árokba borult Mór külterületén, a 81-es főúton. Pontosabban a 22-es és 23-es kilométere közötti szakaszán. A móri önkormányzati tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
A 81-es főút a „halálút” elnevezést kapta
Mint arról beszámoltunk szerdán is baleset történt ezen a főúton. Akkor felborult egy gabonát szállító nyerges vontató pótkocsija, a jármű az árokba hajtott és a pótkocsija nekiütközött egy személygépkocsinak. A katasztrófavédelem helyszíni fotókat is közölt a balesetről.
Sajnos ezen a szakaszon már rengeteg baleset történt. Szeptember elején halálos buszbaleset rázta meg az országot. Győr közeli balesetben egy ember vesztette az életét. A tragédiáról több megrázó képet is megosztott a Győri Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság.
És nem sokkal a halálos baleset után valaki, életveszélyes mutatvánnyal szórakozott a „halálúton”. A trükkről videó is készült.
