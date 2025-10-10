Baleset történt a 10-es főúton, mentők is rohantak a helyszínre

Felborult egy furgon a 10-es főúton, Pilisjászfalu határában, a 31. kilométernél hétfőn délelőtt. A gépkocsiban egy ember utazott, ő ki tudott szállni. A piliscsabai önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet. Az esztergomi hivatásos tűzoltók szintén kivonultak a balesethez, amelyhez a mentőket is riasztották – számolt be róla a katasztrófavédelem.

Nagy baleset történt a 10-es főúton

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Az utinform.hu tájékoztatása szerint a 31-es kilométernél félpályán engedik a járműveket.

A 10-es főút vándora

Ahogyan azt korábban megírtuk, az autós csoportokban felbukkant egy fura, csuhás, szakállas férfi képe az elmúlt napokban. Sokan hajléktalannak, sőt: bolondnak nézték. Ám Csongor nagyon is tudatában van azzal, mit csinál. A férfi öt napig vándorolt az 1-es főúton és a 10-es főúton, útján sokan segítették. A Kemma.hu is beszélgetett a saját "el caminoján" vándorló férfival.