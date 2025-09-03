3 órája
Filmbe illő utcai verekedés Esztergomban: ököllel és szöges faléccel intézték a vitát
Az Esztergomi Járási Ügyészség vádat emelt két férfi ellen, akik egy közlekedési vita után az utcán estek egymásnak. Az utcai verekedés során szöges léc is előkerült.
Az utcai verekedés még 2024. május 29-én, este 9 óra körül történt az esztergomi Kolozsvári úton. A vádirat szerint a két férfi autóval közlekedve találkozott, majd szóváltásba keveredtek. Mindketten megálltak, egyikük kiszállt járművéből, és a másik autó nyitott ablakán keresztül arcon ütötte vitapartnerét. A megtámadott férfi útitársa igyekezett lefogni a támadót, majd felhívták édesapjukat, hogy elmondják a történteket.
Így zajlott az utcai verekedés
Dr. Stoller Katalin ügyésztől, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy rövid időn belül a szülők is megjelentek a helyszínen, és heves számonkérés alakult ki, amelyből újabb verekedés fenyegetett. Ekkor a korábban megütött férfi egy szöges falécet ragadott, és azzal a támadó bal kezére sújtott. A férfi 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, majd kocsiba ült és elhajtott.
Az ügyészség felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat, és azt javasolja, hogy a bíróság tárgyalás nélkül pénzbüntetéssel zárja le az ügyet.