szeptember 3., szerda

Hilda névnap

26°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádirat

3 órája

Filmbe illő utcai verekedés Esztergomban: ököllel és szöges faléccel intézték a vitát

Címkék#vád#vita#verekedés#Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség#garázdaság

Az Esztergomi Járási Ügyészség vádat emelt két férfi ellen, akik egy közlekedési vita után az utcán estek egymásnak. Az utcai verekedés során szöges léc is előkerült.

Kemma.hu

Az utcai verekedés még 2024. május 29-én, este 9 óra körül történt az esztergomi Kolozsvári úton. A vádirat szerint a két férfi autóval közlekedve találkozott, majd szóváltásba keveredtek. Mindketten megálltak, egyikük kiszállt járművéből, és a másik autó nyitott ablakán keresztül arcon ütötte vitapartnerét. A megtámadott férfi útitársa igyekezett lefogni a támadót, majd felhívták édesapjukat, hogy elmondják a történteket.

Three,Young,Guys,In,A,Fight, erőszak, verekedés, testi sértés, utcai verekedés
Komoly szintig fajult az utcai verekedés
Forrás: Shutterstock

Így zajlott az utcai verekedés

Dr. Stoller Katalin ügyésztől, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy rövid időn belül a szülők is megjelentek a helyszínen, és heves számonkérés alakult ki, amelyből újabb verekedés fenyegetett. Ekkor a korábban megütött férfi egy szöges falécet ragadott, és azzal a támadó bal kezére sújtott. A férfi 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, majd kocsiba ült és elhajtott.

Az ügyészség felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat, és azt javasolja, hogy a bíróság tárgyalás nélkül pénzbüntetéssel zárja le az ügyet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu