Filmbe illő utcai verekedés Esztergomban: ököllel és szöges faléccel intézték a vitát

Az utcai verekedés még 2024. május 29-én, este 9 óra körül történt az esztergomi Kolozsvári úton. A vádirat szerint a két férfi autóval közlekedve találkozott, majd szóváltásba keveredtek. Mindketten megálltak, egyikük kiszállt járművéből, és a másik autó nyitott ablakán keresztül arcon ütötte vitapartnerét. A megtámadott férfi útitársa igyekezett lefogni a támadót, majd felhívták édesapjukat, hogy elmondják a történteket.

Komoly szintig fajult az utcai verekedés

Forrás: Shutterstock

Így zajlott az utcai verekedés

Dr. Stoller Katalin ügyésztől, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy rövid időn belül a szülők is megjelentek a helyszínen, és heves számonkérés alakult ki, amelyből újabb verekedés fenyegetett. Ekkor a korábban megütött férfi egy szöges falécet ragadott, és azzal a támadó bal kezére sújtott. A férfi 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, majd kocsiba ült és elhajtott.

Az ügyészség felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat, és azt javasolja, hogy a bíróság tárgyalás nélkül pénzbüntetéssel zárja le az ügyet.