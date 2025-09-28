17 éve eltűnt újságírót ügye oldódhat meg: Esztergom közelébe vezetnek a szálak

Újságíró gyilkosság a szomszédban: mi történt?

A parameter.sk beszámolója szerint Kosťov Norbertet, akit Magyarországon a Marina-parti darabolós gyilkosság miatt első fokon életfogytiglani szabadságvesztésre ítéltek, most ideiglenesen kiadták a szlovák hatóságoknak, hogy tisztázzák Paľo Rýpal újságíró eltűnésének ügyét, akit 2008. április 22-én Párkány belvárosában rabolhatták el. A férfit, aki akkor a termálfürdő közelében lévő hotelben szállt meg, az utcán támadhatták meg, megbilincselték, majd autóba kényszerítették. Ezután egy erdős területére szállították, ahol megölték, és egy előre kiásott illegális sírban földelték el.

Kosťov vallomása szerint a bűntény nem önálló akció volt: a hírhedt dunaszerdahelyi maffiafőnök, Sátor Lajos megbízására hajtották végre, Tóth „Csucso” Róbert közreműködésével. A köbölkúti származású Kosťov Norbertet a kiadatás után a besztercebányai bíróság vizsgálati fogságba helyezte, miután jelezte együttműködési szándékát a rendőrséggel. A nyitrai fegyházból komoly rendőri biztosítás mellett szállítják különböző helyszínekre, ahol vallomást tesz, szemléken vesz részt, sőt bűntársaival is szembesíteni fogják.

A 17 éve rejtélyes ügy így közelebb kerülhet a megoldáshoz. Az igazságszolgáltatás most először kapott kézzelfogható vallomást arról, mi történhetett az újságíróval, akinek eltűnése éveken át borzolta a közvélemény kedélyeit Szlovákiában és Magyarországon egyaránt.

