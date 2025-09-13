Újabb karambol az M1-esen, több kilométeres a torlódás

Korábban szintén az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a komáromi szakaszon egy kamion elsodort néhány terelést jelző táblát, melyre több autó ráhajtott és megsérült szombat reggel. A 83-as kilométernél az érintett járművek a leállósávot foglalták el.