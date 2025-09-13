Baleset
5 órája
Újabb karambol az M1-esen, több kilométeres a torlódás
Mondjuk, hol történt a baj.
Baleset történt az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a 29-es kilométernél. A forgalom 1 sávon halad, a torlódás meghaladta a 3 kilométert – írta meg az MKIF Zrt. a Facebook-oldalán.
Korábban szintén az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a komáromi szakaszon egy kamion elsodort néhány terelést jelző táblát, melyre több autó ráhajtott és megsérült szombat reggel. A 83-as kilométernél az érintett járművek a leállósávot foglalták el.
