Újabb baleset az M1-esen, szalagkorlátnak csapódott egy autó

A külső szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi az M1-es autópálya 60-as kilométerszelvényénél, Tatabánya térségében, a Győr felé vezető irányban. A tatabányai hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett végzik a műszaki mentési munkálatokat. A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az érintett pályaszakaszon a belső sávban halad a forgalom.