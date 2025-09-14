Karambol
53 perce
Újabb baleset az M1-esen, szalagkorlátnak csapódott egy autó
A belső sávban halad a forgalom a Győr felé vezető oldalon. Mondjuk hol történt a baleset.
A külső szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi az M1-es autópálya 60-as kilométerszelvényénél, Tatabánya térségében, a Győr felé vezető irányban. A tatabányai hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett végzik a műszaki mentési munkálatokat. A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az érintett pályaszakaszon a belső sávban halad a forgalom.
