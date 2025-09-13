Túrázó került bajba Dobogókőnél: azonnal rohantak a tűzoltók

Bajba jutott kirándulónak segítettek az esztergomi hivatásos tűzoltók a Pilisszentkereszthez tartozó Dobogókőnél, a kilátó közelében. A túrázó a saját erejéből nem tudott lejönni a hegyoldalból. Ezért a raj különleges hordágyon hozta le a mentőautóhoz – számolt be róla a katasztrófavédelem.

Nem ez az első eset a hetekben, hogy egy túrázó kerül bajba. A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága mai napig eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Kaszás Nikolett ügyében, aki szeptember 7-én reggel túrázni indult a Dunakanyarban, amit az információink szerint biztonságosan be is fejezett, ám amikor haza indult, eltűnt, és azóta sem került.