Ütközés

29 perce

Tömegbaleset az autópályán, leállósávon halad a forgalom az M1-esen

Címkék#m1-es#M1-es autópálya#baleset

Mondjuk hol történt a karambol.

Kemma.hu

Több autó ütközött össze az M1-es autópálya 115-ös kilométerénél, Töltéstava térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányában. A győri hivatásos tűzoltók és a társhatóságok érkeztek a helyszínre. A baleset miatt a leállósávon halad a forgalom az érintett pályaszakaszon – írta meg az országos katasztrófavédelem.

