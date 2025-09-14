Tömegbaleset az autópályán, leállósávon halad a forgalom az M1-esen

Több autó ütközött össze az M1-es autópálya 115-ös kilométerénél, Töltéstava térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányában. A győri hivatásos tűzoltók és a társhatóságok érkeztek a helyszínre. A baleset miatt a leállósávon halad a forgalom az érintett pályaszakaszon – írta meg az országos katasztrófavédelem.