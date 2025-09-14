Alig szabadult a börtönből, máris lopni kezdett: még a bíróságon sem bírt magával a férfi

A vádirat szerint a férfi március 19-én a Tatabányai Törvényszék épületébe ment ügyintézésre hivatkozva, majd a folyosón lévő kabátokat kezdte átkutatni. Egyikből pénztárcát, a másikból öngyújtót lopott. A tárcában 33 ezer forint készpénz és személyes iratok voltak. A tolvaj a folyosón leült, átnézte a pénztárcát, a készpénzt a ruházatába rejtette, az iratokat és magát a pénztárcát a táskájába tette.

Már tizenegyszer ítélték el a tolvajt, most újra lebukott

A sértett hamar észrevette értékeinek eltűnését, a férfi után indult, és a bíróság lépcsőjénél utolérte. Felszólította, hogy adja vissza a holmit, aminek a vádlott végül eleget tett – a készpénzt és a tárcát az iratokkal együtt visszaadta. Az öngyújtót azonban kidobta egy kukába.