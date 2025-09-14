34 perce
Alig szabadult a börtönből, máris lopni kezdett: még a bíróságon sem bírt magával a férfi
Szeptember 16-án előkészítő ülést tart az Esztergomi Járásbíróság egy férfi ügyében, akit több lopással vádolnak. A vádlott tolvaj még a Tatabányai Törvényszék épületében is próbált pénztárcát eltulajdonítani, de lebukott. Az ügyészség börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.
A vádirat szerint a férfi március 19-én a Tatabányai Törvényszék épületébe ment ügyintézésre hivatkozva, majd a folyosón lévő kabátokat kezdte átkutatni. Egyikből pénztárcát, a másikból öngyújtót lopott. A tárcában 33 ezer forint készpénz és személyes iratok voltak. A tolvaj a folyosón leült, átnézte a pénztárcát, a készpénzt a ruházatába rejtette, az iratokat és magát a pénztárcát a táskájába tette.
A sértett hamar észrevette értékeinek eltűnését, a férfi után indult, és a bíróság lépcsőjénél utolérte. Felszólította, hogy adja vissza a holmit, aminek a vádlott végül eleget tett – a készpénzt és a tárcát az iratokkal együtt visszaadta. Az öngyújtót azonban kidobta egy kukába.
Rendszeresen lebukott a tolvaj korábban is
A mostani ügy azonban csak egy a sorozatból. A Tatabányai Törvényszék szerint a férfi az év eleje óta több helyen is lopott: februárban egy tatabányai kórház irodájából 22 ezer forinttal teli pénztárcát vitt el, márciusban egy tatabányai iskolából zsákmányolt 6600 forintot és személyes iratokat, januárban egy budapesti iskola sportszertárából vitt el 42 ezer forintot, pár nappal később pedig egy győri rendelő folyosójáról táskát lopott el iratokkal, telefonnal és powerbankkal.
A vádlottat eddig már tizenegyszer ítélték el különböző bűncselekményekért. Legutóbb lopás miatt, többszörös visszaesőként 1 év 6 hónap börtönbüntetést kapott, amelyből 2024 decemberében szabadult. Néhány héttel később azonban ismét lopni kezdett.
Az ügyészség most börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott a férfival szemben. A bíróság szeptember 16-án, kedden tart előkészítő ülést Esztergomban.