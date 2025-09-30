szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Támadás

57 perce

Sokkolóval kellett megfékezni az őrjöngőt: botrány az esztergomi kórházban

Címkék#tárgyalás#bántalmazás#esztergomi kórház#testi sértés#rendőr

Az Esztergomi Járásbíróság folytatólagos tárgyalást tart az esztergomi kórházban történt esett miatt. A férfit testi sértéssel vádolják miután neki támadt több dolgzónak is.

Kemma.hu

A vádirat szerint a vádlott 2024. április 3-án bement az esztergomi kórházba, ahol édesanyja betegként tartózkodott és több emberrel összeverekedett. Testi sértés miatt folytatólagos tárgyalás lesz az Esztergomi Járásbíróságon. A kórházban először összeszólalkozott az egyik tanúval, akit kétszer arcon ütött, aminek következtében a férfi könnyebb, nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

Testi sértés
Testi sértés az Esztergomi Kórházban, öt emberre is rátámadtak
Forrás:  police.hu

Testi sértés a kórházban, volt aki a lépcsőről is lelökött

Három nappal később a vádlott megpróbált bejutni a kórház intenzív osztályára, közben fenyegetően kiabált. Mivel nem engedték be, a folyosón több berendezést is megrongált, összesen 343 ezer 540 forint kárt okozva, amit nem térített meg – írta a Tatabányai Törvényszék.

Ezután a lépcsőnél találkozott egy ápolónővel és egy betegszállítóval. A betegszállítót többször arcon ütötte, a férfi a földre esett, majd az ápolónőt is hátba rúgta, így mindketten legurultak a lépcsőn. A vádlott tovább bántalmazta őket. A sértetteknek csak akkor sikerült elmenekülniük, amikor az őrjöngő férfi egy pillanatra megtorpant.

GALÉRIA: Orvost és nővéreket vert meg az őrjöngő férfi az esztergomi kórházban

Öt embert is bántalmazott az őrjöngő férfi

Közben odaért egy orvos is, akit a vádlott szintén többször arcon ütött. Az orvos végül el tudott menekülni, és bezárkózott a sebészeti osztályra, ahová a vádlott már nem tudott bejutni. Ezután a biztonsági őrrel került szembe, akit szintén  meg ütött. A biztonsági őr gázsprayt használt ellene, majd a helyszínre kiérkező rendőrök sokkolóval és bilincs segítségével fékezték meg.

Az ápolónő sérülései súlyosak voltak, három hónap alatt gyógyult, és maradandó mozgáskorlátozottság alakult ki a karjában és a vállában. A betegszállító könnyebb, nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, míg az orvosnak arccsonttörése keletkezett, amely súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérülésnek számít.

Egy hónappal ezelőtt a tárgyaláson az egyik kórházi dolgozót is meghallgatták.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu