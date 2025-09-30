Sokkolóval kellett megfékezni az őrjöngőt: botrány az esztergomi kórházban

A vádirat szerint a vádlott 2024. április 3-án bement az esztergomi kórházba, ahol édesanyja betegként tartózkodott és több emberrel összeverekedett. Testi sértés miatt folytatólagos tárgyalás lesz az Esztergomi Járásbíróságon. A kórházban először összeszólalkozott az egyik tanúval, akit kétszer arcon ütött, aminek következtében a férfi könnyebb, nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

Testi sértés az Esztergomi Kórházban, öt emberre is rátámadtak

Forrás: police.hu

Három nappal később a vádlott megpróbált bejutni a kórház intenzív osztályára, közben fenyegetően kiabált. Mivel nem engedték be, a folyosón több berendezést is megrongált, összesen 343 ezer 540 forint kárt okozva, amit nem térített meg – írta a Tatabányai Törvényszék.