3 órája
Sokkolóval kellett megfékezni az őrjöngőt: botrány az esztergomi kórházban
Az Esztergomi Járásbíróság folytatólagos tárgyalást tart az esztergomi kórházban történt esett miatt. A férfit testi sértéssel vádolják miután neki támadt több dolgzónak is.
A vádirat szerint a vádlott 2024. április 3-án bement az esztergomi kórházba, ahol édesanyja betegként tartózkodott és több emberrel összeverekedett. Testi sértés miatt folytatólagos tárgyalás lesz az Esztergomi Járásbíróságon. A kórházban először összeszólalkozott az egyik tanúval, akit kétszer arcon ütött, aminek következtében a férfi könnyebb, nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.
Testi sértés a kórházban, volt aki a lépcsőről is lelökött
Három nappal később a vádlott megpróbált bejutni a kórház intenzív osztályára, közben fenyegetően kiabált. Mivel nem engedték be, a folyosón több berendezést is megrongált, összesen 343 ezer 540 forint kárt okozva, amit nem térített meg – írta a Tatabányai Törvényszék.
Ezután a lépcsőnél találkozott egy ápolónővel és egy betegszállítóval. A betegszállítót többször arcon ütötte, a férfi a földre esett, majd az ápolónőt is hátba rúgta, így mindketten legurultak a lépcsőn. A vádlott tovább bántalmazta őket. A sértetteknek csak akkor sikerült elmenekülniük, amikor az őrjöngő férfi egy pillanatra megtorpant.
Öt embert is bántalmazott az őrjöngő férfi
Közben odaért egy orvos is, akit a vádlott szintén többször arcon ütött. Az orvos végül el tudott menekülni, és bezárkózott a sebészeti osztályra, ahová a vádlott már nem tudott bejutni. Ezután a biztonsági őrrel került szembe, akit szintén meg ütött. A biztonsági őr gázsprayt használt ellene, majd a helyszínre kiérkező rendőrök sokkolóval és bilincs segítségével fékezték meg.
Az ápolónő sérülései súlyosak voltak, három hónap alatt gyógyult, és maradandó mozgáskorlátozottság alakult ki a karjában és a vállában. A betegszállító könnyebb, nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, míg az orvosnak arccsonttörése keletkezett, amely súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérülésnek számít.
Egy hónappal ezelőtt a tárgyaláson az egyik kórházi dolgozót is meghallgatták.
