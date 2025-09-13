2 órája
Kiskorú nevelt lányát verte, illetve molesztálta rendszeresen egy férfi Dorogon
Az Esztergomi Járásbíróság szeptember 16-án előkészítő ülést tart szexuális visszaélés bűntette ügyében. Egy dorogi férfi ugyanis saját nevelt kiskorú lánya ellen többször is szexuális erőszakot követett el.
Szörnyű terror zajlott hónapokig Dorogon. Egy 46 éves férfi a 15 éves nevelt lányát csak akkor engedte ugyanis találkozni a barátaival, ha előtte lefeküdt vele, vagy egyéb módon kielégítette őt. A vádirat szerint a férfi élettársával, és annak 15 éves lányával egy dorogi lakásban élt. A lány anyja hat napig kórházban tartózkodott, mely időszakban 2 alkalommal, 2022. november 30-án és 2022. december 2-án a vádlott a lányt szeszes itallal itatta, amely után mindkét alkalommal szexuális erőszakot követett el ellene.
Szexuális erőszak: hónapokon át tartott a terror
A Tatabányai Törvényszék közleménye szerint a következő fél évben a férfi ötször végzett szexuális cselekményt a sértettel, akivel a családi kapcsolata miatt, a hatalmi viszonyával visszaélve tudta cselekményét elkövetni. A sértett félt a vádlottól, mert őt a férfi többször megütötte, illetve térdeltette, ha valamit rosszul csinált. Amikor a sértett visszautasította a férfi szexuális közeledését, a vádlott megtiltotta, hogy a barátaival találkozzon, és elvette a mobiltelefonját.
Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje, valamint végleges hatállyal tiltsa el minden olyan foglalkozástól, amellyel kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.
