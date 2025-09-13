Kiskorú nevelt lányát verte, illetve molesztálta rendszeresen egy férfi Dorogon

Szörnyű terror zajlott hónapokig Dorogon. Egy 46 éves férfi a 15 éves nevelt lányát csak akkor engedte ugyanis találkozni a barátaival, ha előtte lefeküdt vele, vagy egyéb módon kielégítette őt. A vádirat szerint a férfi élettársával, és annak 15 éves lányával egy dorogi lakásban élt. A lány anyja hat napig kórházban tartózkodott, mely időszakban 2 alkalommal, 2022. november 30-án és 2022. december 2-án a vádlott a lányt szeszes itallal itatta, amely után mindkét alkalommal szexuális erőszakot követett el ellene.

Hónapokon át tartott a terror és a szexuális erőszak Dorogon

Forrás: Shutterstock