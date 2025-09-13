szeptember 13., szombat

Kornél névnap

19°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szexuális erőszak

1 órája

Kiskorú nevelt lányát verte, illetve molesztálta rendszeresen egy férfi Dorogon

Címkék#Tatabányai Törvényszék#tárgyalás#terror#szexuális erőszak#erőszak

Az Esztergomi Járásbíróság szeptember 16-án előkészítő ülést tart szexuális visszaélés bűntette ügyében. Egy dorogi férfi ugyanis saját nevelt kiskorú lánya ellen többször is szexuális erőszakot követett el.

Kemma.hu

Szörnyű terror zajlott hónapokig Dorogon. Egy 46 éves férfi a 15 éves nevelt lányát csak akkor engedte ugyanis találkozni a barátaival, ha előtte lefeküdt vele, vagy egyéb módon kielégítette őt. A vádirat szerint a férfi élettársával, és annak 15 éves lányával egy dorogi lakásban élt. A lány anyja hat napig kórházban tartózkodott, mely időszakban 2 alkalommal, 2022. november 30-án és 2022. december 2-án a vádlott a lányt szeszes itallal itatta, amely után mindkét alkalommal szexuális erőszakot követett el ellene.

bántalmazás erőszak pedofil szexuális erőszak
Hónapokon át tartott a terror és a szexuális erőszak Dorogon
Forrás: Shutterstock

Szexuális erőszak: hónapokon át tartott a terror

A Tatabányai Törvényszék közleménye szerint a következő fél évben a férfi ötször végzett szexuális cselekményt a sértettel, akivel a családi kapcsolata miatt, a hatalmi viszonyával visszaélve tudta cselekményét elkövetni. A sértett félt a vádlottól, mert őt a férfi többször megütötte, illetve térdeltette, ha valamit rosszul csinált. Amikor a sértett visszautasította a férfi szexuális közeledését, a vádlott megtiltotta, hogy a barátaival találkozzon, és elvette a mobiltelefonját.

Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje, valamint végleges hatállyal tiltsa el minden olyan foglalkozástól, amellyel kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu