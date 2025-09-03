szeptember 3., szerda

Karambol

1 órája

Helyszíni fotón a tatai súlyos baleset: horrorisztikus, mi maradt az autóból

Címkék#Kocs Önkéntes Tűzoltó Egyesület#autósok#katasztrófavédelem#baleset#karambol

Súlyos balesethez rohantak a tűzoltók a hétvégén.

Kemma.hu

Mint arról korábban beszámoltunk, augusztus 30-án, szombaton este súlyos baleset történt Tata közelében, Diós pusztánál, amelyhez a tatabányai hivatásos és a kocsi önkéntes tűzoltók, valamint a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelem műveleti szolgálata is azonnal odasietett. Most helyszíni fotót is kaptunk a balesetről.

Súlyos baleset Tata
Súlyos baleset Tatánál: ennyi maradt a kocsiból
Forrás: Gyurcsek Tamás - Kocs Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A katasztrófavédelem beszámolója szerint két embert feszítővágó segítségével tudtak kiemelni az autókból, a műszaki mentés idejére pedig az útszakaszt teljes szélességében le is kellett zárni. 

Mint később a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség a megkeresésünkre elmondta, hogy egy 33 éves és egy 28 éves férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba a helyszínről.

 

