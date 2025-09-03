1 órája
Helyszíni fotón a tatai súlyos baleset: horrorisztikus, mi maradt az autóból
Súlyos balesethez rohantak a tűzoltók a hétvégén.
Mint arról korábban beszámoltunk, augusztus 30-án, szombaton este súlyos baleset történt Tata közelében, Diós pusztánál, amelyhez a tatabányai hivatásos és a kocsi önkéntes tűzoltók, valamint a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelem műveleti szolgálata is azonnal odasietett. Most helyszíni fotót is kaptunk a balesetről.
Több súlyos sérültje is van a Tatánál történt nagy balesetnek
A katasztrófavédelem beszámolója szerint két embert feszítővágó segítségével tudtak kiemelni az autókból, a műszaki mentés idejére pedig az útszakaszt teljes szélességében le is kellett zárni.
Mint később a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség a megkeresésünkre elmondta, hogy egy 33 éves és egy 28 éves férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba a helyszínről.
