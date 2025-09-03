Helyszíni fotón a tatai súlyos baleset: horrorisztikus, mi maradt az autóból

A katasztrófavédelem beszámolója szerint két embert feszítővágó segítségével tudtak kiemelni az autókból, a műszaki mentés idejére pedig az útszakaszt teljes szélességében le is kellett zárni.

Mint később a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség a megkeresésünkre elmondta, hogy egy 33 éves és egy 28 éves férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba a helyszínről.