57 perce
Rollerbaleset miatt siettek a Duna mellé a mentők
Fiatal fiú esett el rollerjával a minap Esztergomban. A Kis-Duna sétányon történt rollerbalesetben megsérült a fiú. Most újabb részletek derültek ki a baleset kapcsán.
Elektromos rolleres fiatal szenvedett balesetet az Árpád-házi Szent Erzsébet-iskolánál szeptember 15-én, írta az iskola Facebook-oldala. A Kis-Duna sétányon elesett rollereshez a mentők is kiérkeztek - ám mint kiderült: nem klasszikus rollerbaleset történt.
Rollerbaleset a sétányon: itt vannak a részletek
Az iskola Facebook-oldalán adott hírt az esetről , amelyben a fiatal megsérült. A vármegyei rendőr-főkapitányság részletes tájékoztatása szerint azonban a baleset nem száguldozás vagy szabálytalanság miatt történt.
– A fiatal leszállt a rollerről és át akarta emelni a padkán a járművét. Ekkor elbotlott, elesett és megütötte magát - fogalmazott Racsné Galambos Gréta, a vármegyei rendőrs-főkapitányság sajtóreferense. A fiatal a szerencsétlen lépés miatt azonban megsérült, így mentőt hívtak hozzá.
A mentőszolgálat kommunikációs osztályának tájékoztatása szerint a helyszínről a fiatal fiút könnyebb sérülésekkel szállították kórházba a mentők. Az iskola Facebook-oldalán arról is tájékoztatott, hogy a jármű ott maradt a helyszínen, így azt az iskola megőrzésre átvette. A posztból kiderült az is, hogy a fiatal bukósisakot viselt, tehát a védőfelszerelésre gondja volt indulás előtt. Bár arról egyelőre nincs információnk, hol sérült meg.
Megduplázódott a balesetek száma
A rolleresek figyelmét nem lehet elégszer felhívni a biztonságos közlekedésre és a védőfelszerelésre. Az elmúlt években megszaporodtak az egyre gyorsabb teljesítményre képes elektromos rollerek az utakon, amellyel sajnos megszaporodtak a balesetek is.
Nemrég megírtuk: a legfrissebb statisztika szerint vármegyénkben is megduplázódott a rollerbalesetek száma. A budapesti Bethesda Gyermekkórházban csak idén több száz gyereket láttak már el a veszélyes kétkerekű miatt. Sajnos a rollerekre még nem létezik KRESZ-szabály, ám jövőre tervezik. Hacsak nem annyi, hogy bizonyos teljesítmény felett kötelező rá a biztosítás.
Ám a védőfelszerelés meglétét például nehéz ellenőrizni, így sok fiatal száguldozik bukósisak, térd- és könyökvédő nélkül. Ráadásul számos esetben a közlekedési szabályokat áthágva. Sőt, olyan is előfordul, hogy egyszerre ketten közlekednek ugyanazon rolleren, az úttest szélén billegve. Ehhez elég egy kisebb kő, a roller "megbicsaklik" a járművön utazók pedig autó alá esik.
Azért van néhány előírás a rollerre is
A rendőrség nemrég videóban részletezte a rollerezésre vonatkozó alapszabályokat:
- A zebrán tolni kell a rollert, mint a kerékpárt, nem lehet rajta átgurulni.
- A járdán való rollerezés tilos, kivéve, ha azt külön tábla engedélyezi; gyalogos zónában pedig csak tolni szabad.
- A roller egyszemélyes jármű, így tilos ketten vagy többen használni.
Felszerelés: nem csak ajánlott, kötelező
Az elektromos rollereken ugyanazt a felszerelést kell viselni, mint biciklin.
- Első és hátsó lámpa, éjszakai vagy korlátozott látási viszonyok között kötelező.
- Fényvisszaverő prizmák: elöl (fehér), oldalt (sárga), hátul (piros).
- Csengő, vagy hangjelző.
- Két, működő, független fék
- A sisak jelenleg nem általánosan kötelező, kivéve, ha az e-roller segédmotorosnak minősül (nagyobb sebesség esetén), ebben az esetben viselése előírás lehet
Halálos baleset is történt rollerezéskor
Vármegyénkben 2025. január 1. és augusztus 31. között már 18 baleset történt – derül ki a rendőrség összesítéséből. Talán a nyár volt a legintenzívebb időszak ilyen szempontból, hiszen sok gyerek indult neki az utaknak a kétkerekűvel. Egy ilyen baleset volt, amely júliusban Dorogon történt: ott egy 13 éves fiú hajtott autó elé, a balesetben a fiú megsérült.
Gyerek a közúti őrület legújabb áldozata, megszólaltak a mentők
Sajnos halálos baleset is történt- igaz, az nem hazánk útjain. Egy 12 éves fiú életét vesztette hétfőn a belga főváros Ganshoren nevű negyedében, miután egy rendőri üldözés során elektromos rollerével balesetet szenvedett, írtuk még júniusban.