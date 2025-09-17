Rollerbaleset miatt siettek a Duna mellé a mentők

Elektromos rolleres fiatal szenvedett balesetet az Árpád-házi Szent Erzsébet-iskolánál szeptember 15-én, írta az iskola Facebook-oldala. A Kis-Duna sétányon elesett rollereshez a mentők is kiérkeztek - ám mint kiderült: nem klasszikus rollerbaleset történt.

Fiatal fiú esett el rollerjával a minap Esztergomban. A Kis-Duna sétányon történt rollerbalesetben megsérült a fiú.

Rollerbaleset a sétányon: itt vannak a részletek

Az iskola Facebook-oldalán adott hírt az esetről , amelyben a fiatal megsérült. A vármegyei rendőr-főkapitányság részletes tájékoztatása szerint azonban a baleset nem száguldozás vagy szabálytalanság miatt történt.

– A fiatal leszállt a rollerről és át akarta emelni a padkán a járművét. Ekkor elbotlott, elesett és megütötte magát - fogalmazott Racsné Galambos Gréta, a vármegyei rendőrs-főkapitányság sajtóreferense. A fiatal a szerencsétlen lépés miatt azonban megsérült, így mentőt hívtak hozzá.

A mentőszolgálat kommunikációs osztályának tájékoztatása szerint a helyszínről a fiatal fiút könnyebb sérülésekkel szállították kórházba a mentők. Az iskola Facebook-oldalán arról is tájékoztatott, hogy a jármű ott maradt a helyszínen, így azt az iskola megőrzésre átvette. A posztból kiderült az is, hogy a fiatal bukósisakot viselt, tehát a védőfelszerelésre gondja volt indulás előtt. Bár arról egyelőre nincs információnk, hol sérült meg.

Megduplázódott a balesetek száma

A rolleresek figyelmét nem lehet elégszer felhívni a biztonságos közlekedésre és a védőfelszerelésre. Az elmúlt években megszaporodtak az egyre gyorsabb teljesítményre képes elektromos rollerek az utakon, amellyel sajnos megszaporodtak a balesetek is.

Nemrég megírtuk: a legfrissebb statisztika szerint vármegyénkben is megduplázódott a rollerbalesetek száma. A budapesti Bethesda Gyermekkórházban csak idén több száz gyereket láttak már el a veszélyes kétkerekű miatt. Sajnos a rollerekre még nem létezik KRESZ-szabály, ám jövőre tervezik. Hacsak nem annyi, hogy bizonyos teljesítmény felett kötelező rá a biztosítás.

Ám a védőfelszerelés meglétét például nehéz ellenőrizni, így sok fiatal száguldozik bukósisak, térd- és könyökvédő nélkül. Ráadásul számos esetben a közlekedési szabályokat áthágva. Sőt, olyan is előfordul, hogy egyszerre ketten közlekednek ugyanazon rolleren, az úttest szélén billegve. Ehhez elég egy kisebb kő, a roller "megbicsaklik" a járművön utazók pedig autó alá esik.