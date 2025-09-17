szeptember 17., szerda

Mentők siettek

1 órája

Rollerbaleset miatt siettek a Duna mellé a mentők

Fiatal fiú esett el rollerjával a minap Esztergomban. A Kis-Duna sétányon történt rollerbalesetben megsérült a fiú. Most újabb részletek derültek ki a baleset kapcsán.

Feleki Marietta

Elektromos rolleres fiatal szenvedett balesetet az Árpád-házi Szent Erzsébet-iskolánál szeptember 15-én, írta az iskola Facebook-oldala. A Kis-Duna sétányon elesett rollereshez a mentők is kiérkeztek - ám mint kiderült: nem klasszikus rollerbaleset történt.

Rollerbaleset a sétányon: itt vannak a részletek

Az iskola Facebook-oldalán adott hírt az esetről , amelyben a fiatal megsérült. A vármegyei rendőr-főkapitányság részletes tájékoztatása szerint azonban a baleset nem száguldozás vagy szabálytalanság miatt történt. 

– A fiatal leszállt a rollerről és át akarta emelni a padkán a járművét. Ekkor elbotlott, elesett és megütötte magát - fogalmazott Racsné Galambos Gréta, a vármegyei rendőrs-főkapitányság sajtóreferense. A fiatal a szerencsétlen lépés miatt azonban megsérült, így mentőt hívtak hozzá.

A mentőszolgálat kommunikációs osztályának tájékoztatása szerint a helyszínről a fiatal fiút könnyebb sérülésekkel szállították kórházba a mentők. Az iskola Facebook-oldalán arról is tájékoztatott, hogy a jármű ott maradt a helyszínen, így azt az iskola megőrzésre átvette. A posztból kiderült az is, hogy a fiatal bukósisakot viselt, tehát a védőfelszerelésre gondja volt indulás előtt. Bár arról egyelőre nincs információnk, hol sérült meg.

Megduplázódott a balesetek száma

A rolleresek figyelmét nem lehet elégszer felhívni a biztonságos közlekedésre és a védőfelszerelésre. Az elmúlt években megszaporodtak az egyre gyorsabb teljesítményre képes elektromos rollerek az utakon, amellyel sajnos megszaporodtak a balesetek is.

Nemrég megírtuk:  a legfrissebb statisztika szerint vármegyénkben is megduplázódott a rollerbalesetek száma. A budapesti Bethesda Gyermekkórházban csak idén több száz gyereket láttak már el a veszélyes kétkerekű miatt. Sajnos a rollerekre még nem létezik KRESZ-szabály, ám jövőre tervezik. Hacsak nem annyi, hogy bizonyos teljesítmény felett kötelező rá a biztosítás.

Ám a védőfelszerelés meglétét például nehéz ellenőrizni, így sok fiatal száguldozik bukósisak, térd- és könyökvédő nélkül. Ráadásul számos esetben a közlekedési szabályokat áthágva. Sőt, olyan is előfordul, hogy egyszerre ketten közlekednek ugyanazon rolleren, az úttest szélén billegve. Ehhez elég egy kisebb kő, a roller "megbicsaklik" a járművön utazók pedig autó alá esik.

Azért van néhány előírás a rollerre is

A rendőrség nemrég videóban részletezte a rollerezésre vonatkozó alapszabályokat:

  • A zebrán tolni kell a rollert, mint a kerékpárt, nem lehet rajta átgurulni. 
  • A járdán való rollerezés tilos, kivéve, ha azt külön tábla engedélyezi; gyalogos zónában pedig csak tolni szabad.
  • A roller egyszemélyes jármű, így tilos ketten vagy többen használni.

Felszerelés: nem csak ajánlott, kötelező

Az elektromos rollereken ugyanazt a felszerelést kell viselni, mint biciklin. 

  • Első és hátsó lámpa, éjszakai vagy korlátozott látási viszonyok között kötelező.
  • Fényvisszaverő prizmák: elöl (fehér), oldalt (sárga), hátul (piros).
  • Csengő, vagy hangjelző.
  • Két, működő, független fék
  • A sisak jelenleg nem általánosan kötelező, kivéve, ha az e-roller segédmotorosnak minősül (nagyobb sebesség esetén), ebben az esetben viselése előírás lehet

Halálos baleset is történt rollerezéskor

Vármegyénkben 2025. január 1. és augusztus 31. között már 18 baleset történt – derül ki a rendőrség összesítéséből. Talán a nyár volt a legintenzívebb időszak ilyen szempontból, hiszen sok gyerek indult neki az utaknak a kétkerekűvel. Egy ilyen baleset volt, amely júliusban Dorogon történt: ott egy 13 éves fiú hajtott autó elé, a balesetben a fiú megsérült.

Sajnos halálos baleset is történt- igaz, az nem hazánk útjain. Egy 12 éves fiú életét vesztette hétfőn a belga főváros Ganshoren nevű negyedében, miután egy rendőri üldözés során elektromos rollerével balesetet szenvedett, írtuk még júniusban.

 

