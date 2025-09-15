szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

25°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

53 perce

Repülőbaleset történt, többen meghaltak a magyar határ közelében +videó

Címkék#Párkány#tragédia#határ#Epöl

Szombaton tragédia történt a magyar határ közelében. A repülőbaleset két ember életét követelte a Párkányhoz közeli Kőhídgyarmatnál.

Kemma.hu

Súlyos repülőbaleset történt szombaton a magyar határhoz közeli szlovákiai település mellett. A Kőhídgyarmat térségében történt tragédia két halálos áldozatot követelt.

repülőbaleset
Mentőhelikopter is a helyszínre érkezett a párkányi repülőbaleset után, de a két utas életét nem tudták megmenteni
Forrás: Szlovák rendőrség Facebook-oldala

Mentőhelikopter is érkezett a repülőbaleset helyszínére

A hétvégén egy kisrepülőgép zuhant le Párkány közelében, Kőhídgyarmat térségében. A helyszínre több mentőegységet is küldtek, köztük mentőhelikoptert is, de a beavatkozás már nem hozhatott eredményt: a gépen tartózkodó két személy a helyszínen életét vesztette – írja a borsonline.hu.

Vizsgálják a baleset körülményeit

A szlovák hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat a lezuhant gép típusáról vagy a repülőbaleset lehetséges okairól. A vizsgálat még folyamatban van, hivatalos megerősítésre a következő napokban lehet számítani. A tragédia ismét ráirányítja a figyelmet a kisrepülők biztonságával kapcsolatos kérdésekre.

Epöl mellett és Tardoskedden is hasonló eset történt

Idén Tata testvérvárosában, ugyancsak Szlováki történt a súlyos baleset, amelynek során egy idős pilóta vesztette életét. egy mezőgazdasági területen zuhant le egy kismotoros repülőgép. A helyszínre azonnal kivonultak a mentőegységek, ám a 81 éves pilótán már nem tudtak segíteni. A tragikus baleset körülményeit a szlovák Légi és Haditengerészeti Nyomozó Iroda vizsgálta.

Hazánkban 2019 áprilisban történt hasonló tragédia: Epöl közelében egy girokopter zuhant le, amelyet egy 56 éves férfi vezetett. A pilóta életét vesztette, a gépen egyedül tartózkodott. A rendőrség a vizsgálat során kizárta a műszaki hiba lehetőségét, emberi tényező állhatott a háttérben. A mentésben a bajnai hivatásos tűzoltók és az epöli polgárőrök is részt vettek.

Tatabányán pedig 82 évvel ezelőtt történt repülőszerencsétlenség. Az otthoniaknak tervezett bemutatóból halálos kimenetelű zuhanás lett 1943-ban. Az esetről dr. B. Stenge Csaba hadtörténész, a Tatabányai Levéltár igazgatója osztott meg egy videót. A baleset Tatabányán, az Erdősoron történt, május 31-én. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu