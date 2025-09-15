Repülőbaleset történt, többen meghaltak a magyar határ közelében +videó

Súlyos repülőbaleset történt szombaton a magyar határhoz közeli szlovákiai település mellett. A Kőhídgyarmat térségében történt tragédia két halálos áldozatot követelt.

Mentőhelikopter is a helyszínre érkezett a párkányi repülőbaleset után, de a két utas életét nem tudták megmenteni

Forrás: Szlovák rendőrség Facebook-oldala

Mentőhelikopter is érkezett a repülőbaleset helyszínére

A hétvégén egy kisrepülőgép zuhant le Párkány közelében, Kőhídgyarmat térségében. A helyszínre több mentőegységet is küldtek, köztük mentőhelikoptert is, de a beavatkozás már nem hozhatott eredményt: a gépen tartózkodó két személy a helyszínen életét vesztette – írja a borsonline.hu.

Vizsgálják a baleset körülményeit

A szlovák hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat a lezuhant gép típusáról vagy a repülőbaleset lehetséges okairól. A vizsgálat még folyamatban van, hivatalos megerősítésre a következő napokban lehet számítani. A tragédia ismét ráirányítja a figyelmet a kisrepülők biztonságával kapcsolatos kérdésekre.