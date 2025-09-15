2 órája
Repülőbaleset történt, többen meghaltak a magyar határ közelében +videó
Szombaton tragédia történt a magyar határ közelében. A repülőbaleset két ember életét követelte a Párkányhoz közeli Kőhídgyarmatnál.
Súlyos repülőbaleset történt szombaton a magyar határhoz közeli szlovákiai település mellett. A Kőhídgyarmat térségében történt tragédia két halálos áldozatot követelt.
Mentőhelikopter is érkezett a repülőbaleset helyszínére
A hétvégén egy kisrepülőgép zuhant le Párkány közelében, Kőhídgyarmat térségében. A helyszínre több mentőegységet is küldtek, köztük mentőhelikoptert is, de a beavatkozás már nem hozhatott eredményt: a gépen tartózkodó két személy a helyszínen életét vesztette – írja a borsonline.hu.
Vizsgálják a baleset körülményeit
A szlovák hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat a lezuhant gép típusáról vagy a repülőbaleset lehetséges okairól. A vizsgálat még folyamatban van, hivatalos megerősítésre a következő napokban lehet számítani. A tragédia ismét ráirányítja a figyelmet a kisrepülők biztonságával kapcsolatos kérdésekre.
Nem műszaki hiba okozta az epöli halálos kisrepülő balesetetA halálos girokopter-baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja, Az okok közül a műszaki hibát már kizárták.
Epöl mellett és Tardoskedden is hasonló eset történt
Idén Tata testvérvárosában, ugyancsak Szlováki történt a súlyos baleset, amelynek során egy idős pilóta vesztette életét. egy mezőgazdasági területen zuhant le egy kismotoros repülőgép. A helyszínre azonnal kivonultak a mentőegységek, ám a 81 éves pilótán már nem tudtak segíteni. A tragikus baleset körülményeit a szlovák Légi és Haditengerészeti Nyomozó Iroda vizsgálta.
Hazánkban 2019 áprilisban történt hasonló tragédia: Epöl közelében egy girokopter zuhant le, amelyet egy 56 éves férfi vezetett. A pilóta életét vesztette, a gépen egyedül tartózkodott. A rendőrség a vizsgálat során kizárta a műszaki hiba lehetőségét, emberi tényező állhatott a háttérben. A mentésben a bajnai hivatásos tűzoltók és az epöli polgárőrök is részt vettek.
Tatabányán pedig 82 évvel ezelőtt történt repülőszerencsétlenség. Az otthoniaknak tervezett bemutatóból halálos kimenetelű zuhanás lett 1943-ban. Az esetről dr. B. Stenge Csaba hadtörténész, a Tatabányai Levéltár igazgatója osztott meg egy videót. A baleset Tatabányán, az Erdősoron történt, május 31-én.