Razzia volt Tatán, hat körözött személyt kaptak el a rendőrök

Szeptember 11-én a Tatai Rendőrkapitányság egy nap alatt hat körözött személyt fogott el. A razzia tatán nagyon sikeresnek bizonyult , az elfogottak között volt olyan, aki a testvérét bántalmazta, azonban tettét a bíróság előtt már nem vállalta. Őt a bírósára vitték át – írta a police.hu.

A razzia Tatán több embert is börtönbe juttatott

Forrás: Shutterstock

Razzia tatán, ezért körözték őket:

Öten korábban kiszabott pénzbüntetésüket nem fizették be. Egy fő a korábban kiszabott 130 ezer forintos pénzbírságát próbálta megúszni, őt egy büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, mivel az összeget továbbra sem fizette ki.

Aki körözött személyt lát, jelentse be a 112-es segélyhívón!

Az előző héten Esztergomban tartottak razziát, ott 14 embert fogtak el.