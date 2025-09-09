Razzia Esztergomban: 14 embert fogtak el a zsaruk

Egy hét alatt több körözött személyt fogtak el az esztergomi rendőrök. A razzia Esztergomban nem akármilyen eredményt hozott. Augusztus 28-án kilenc, szeptember 3-án pedig öt férfit került a zsaruk kézre – számolt be az akcióról a police.hu.

A razzia Esztergomban több embert is börtönbe juttatott

Forrás: Shutterstock

Razzia Esztergomban - börtönbe vittek több személyt:

Egyikük ellen 572 ezer forintos pénzbírság be nem fizetése miatt adtak ki körözést. Három embert büntetés-végrehajtási intézetbe kísértek, a többieket pedig a szükséges intézkedések után szabadon engedték az Esztergomi Rendőrkapitányság egyenruhásai.