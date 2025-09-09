Akció
19 perce
Razzia Esztergomban: 14 embert fogtak el a zsaruk
Eredményes volt az Esztergomi Rendőrkapitányság körözési akciója. Nem akármilyen eredményre vezetetett a razzia Esztergomban, kattantak a bilincsek sorban.
Egy hét alatt több körözött személyt fogtak el az esztergomi rendőrök. A razzia Esztergomban nem akármilyen eredményt hozott. Augusztus 28-án kilenc, szeptember 3-án pedig öt férfit került a zsaruk kézre – számolt be az akcióról a police.hu.
Razzia Esztergomban - börtönbe vittek több személyt:
Egyikük ellen 572 ezer forintos pénzbírság be nem fizetése miatt adtak ki körözést. Három embert büntetés-végrehajtási intézetbe kísértek, a többieket pedig a szükséges intézkedések után szabadon engedték az Esztergomi Rendőrkapitányság egyenruhásai.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre