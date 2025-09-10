Alumínium nyéllel verték meg a rablás áldozatát, menekülnie kellet a férfinak

Előkészítő ülés rablás bűntette miatt. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat ítélje börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint rendeljen el vagyonelkobzást. A vádlott az ingatlanba a hátsó, nem zárt ajtón keresztül bejutott és ott magához vett egy alumínium partvisnyelet, hogy akár erőszakkal is pénzt követeljen.

Rablás alumínium nyéllel

Forrás: Getty Images

Bántalmazás és rablás: megverte áldozatát a tolvaj

A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint a vádlott az alumínium nyéllel a kezében a sértettől pénz követelt, de nem kapott, ezért közölte vele, hogy akkor kiveri belőle, és legalább három alkalommal a felmosónyéllel megütötte a sértett karját.

A sértett próbálta lenyugtatni a vádlottat, majd a további bántalmazástól tartva kiszaladt az utcára. A vádlott a szomszédba szaladó sértett után ment és továbbra is pénzt követelt. Mivel a sértett ennek nem tett eleget, visszament a házba és magával vitte a sértett 85 ezer forintos laptopját és egy 25 ezer forintos JBL hangszórót.

Több hasonló esett került a bíróság elé a napokban. Rablás közben súlyosan bántalmaztak egy férfit. A sértett fején repedés, a szeménél vérömleny és bevérzés keletkezett. Ezek a sérülések akár 8 napon túl is gyógyulhattak volna.