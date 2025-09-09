Ugyanazt a házat rabolta ki újra és újra, már kulccsal ment a tolvaj

A vádirat szerint a többszörösen büntetett férfi 2023 szeptemberében, amikor a tulajdonos nem volt otthon, betört egy Esztergom környéki házba. Az ügyészség rablás büntette miatt börtönbüntetés kiszabását, a közügyektől való eltiltást és vagyonelkobzást indítványozott.

Rablás: Bíróság előtt a tolvaj, többször járt ugyan abban a házba

Rablás és bántalmazás Esztergomnál

A bejárati ajtót benyomta, majd elvitte a lakáskulcsot és kisebb értékeket, összesen 4 ezer 580 forint értékben. Később kulccsal még háromszor visszatért, és további 20 ezer 545 forint értékben lopott el tárgyakat. A kár még mindig nem térült meg. A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint 2024. február 16-án a férfi ismét találkozott a sértettel, akitől pénzt követelt. Amikor az nem adott neki, a vádlott erővel meglökte, amitől a sértett elesett. Ezután többször megütötte a fejét, majd elvette a pénztárcáját, amelyben 109 ezer 500 forint készpénz és személyes iratok voltak.

A bántalmazás következtében a sértett fején repedés, a szeménél vérömleny és bevérzés keletkezett. Ezek a sérülések akár 8 napon túl is gyógyulhattak volna.