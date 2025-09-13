szeptember 13., szombat

Tolvaj

1 órája

Suttogós rablás Tatabányán, észvesztő, ahogy vadászott a nő

Címkék#lopás#tatabánya#alkohol

Ismeretlen alkoholos itallal leitta őket, majd, amikor elbódultak, mindenüket megfújta. Rablás vádja miatt letartóztatták a tatabányai nőt.

Kemma.hu

A Tatabányai Járásbíróság rablás bűntette miatti ügyben tartott ülést. A bíróság egy hónapra elrendelte annak a nőnek a letartóztatását, aki két embertől is értékeket lopott el úgy, hogy előtte leitatta őket.

Rablás Tatabányán: leitatta őket, majd ellopta, amijük volt
Rablás Tatabányán: leitatta őket, majd ellopta, amijük volt
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Leitatta őket, majd jöhetett a rablás

A vádirat szerint a jövedelemmel nem rendelkező nő augusztus 30-án Tatabányán leült egy padon közel a kiszemeltje mellé, és egy műanyag pohárból ismeretlen itallal kínálta. A sértett megitta, majd bódult állapotba került. Ekkor a gyanúsított az ölébe ült, fülébe suttogott, majd kicsatolta a két arany nyakláncot a nyakából, és a 400 ezer forint értékű zsákmánnyal távozott.

Másnap ismét hasonló módszerrel próbálkozott: egy férfit szólított le, akivel előbb italozott, majd közös sétára indultak. A férfivel további alkoholt vásároltatott, amit együtt elfogyasztottak. A férfi szintén öntudatlan állapotba került, ekkor a nő elvette a mobiltelefonját és a tokjában lévő 40 ezer forint készpénzt. A kár ezúttal 180 ezer forint volt.

Ahogyan arról dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője beszámolt, a bíróság a nő letartóztatását 2025. szeptember 3-án rendelte el, elsősorban a bizonyítás megakadályozásának és a bűnismétlés megakadályozásának érdekében. Az ügyész tudomásul vette a döntést, de a gyanúsított és védője fellebbezést nyújtott be, így a végzés még nem jogerős.

 

