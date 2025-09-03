1 órája
Bűnügyi helyszín lett a belvárosi tóból: itt csapott le a mongol férfi
Egy mongol férfi megvert és kirabolt egy másik férfit a Rüdiger-tónál. Többrendbeli bűncselekmény elkövetése miatt nyomoz a rendőrség.
A rablás és más bűncselekmények elkövetése miatt nyújtott be vádiratot a Komáromi Járási Ügyészség azzal a mongol állampolgárságú férfival szemben, aki az éjjel az egyik komáromi parkban megtámadott egy másik férfit.
Aljas rablás Komáromban
A vádirat szerint az ittas állapotban lévő férfi június 8-án, a komáromi Rüdiger-tó melletti parkban odament egy számára ismeretlen férfihez, leült mellé és pénzt kért tőle. A férfi átadott neki 1500 forintot, ám erre az elkövető még több pénzt követelt tőle. A sértett ezt megtagadta, ezért a mongol férfi ököllel megütötte áldozata arcát, minek következtében az a földre esett.
Az elkövető rátérdelt a sértettre és a zsebéből kivette a mobiltelefonját, cigarettáját, bankkártyáját és lakcímkártyáját. Az elkövető a bántalmazás után elment és a sértettől elvett dolgokat a rablás helyszínének közelében eldobta. A sértett a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett el, azonban a bántalmazás alkalmas volt nyolc napon túl gyógyuló sérülés okozására is.
Dr. Stoller Katalintól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivőjétől megtudtuk: az ügyészség most a vádiratban arra tett indítványt, hogy a Komáromi Járásbíróság a letartóztatásban lévő férfival szemben börtönbüntetést és közügyektől való eltiltást szabjon ki.