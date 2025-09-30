Baleset
41 perce
Összeütközött két személykocsi Tatán
Mondjuk, hol történt a baleset.
Két autó karambolozott Tatán, az Új úton. A járművekben összesen négyen utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A tatabányai hivatásos és a kocsi önkéntes tűzoltók vonultak az esethez. A rajok áramtalanítottak és megszüntetik a forgalmi akadályt – közölte a katasztrófavédelem.
