Baleset

1 órája

Nagy a baj: hármas karambol történt az 1-es főúton

Mondjuk, a főt melyik szakaszán történt a baleset.

Kemma.hu

Összeütközött három személygépkocsi az 1-es főút 171-es kilométerénél, Hegyeshalomnál kedden kora reggel. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon egy irányítás mellett, sávon halad a forgalom – számolt be róla a katasztrófavédelem.

Ez már a második baleset, ami a héten történik az 1-esen, hétfőn ugyanis Tatabányánál történt karambol a forgalmas főúton.

 

