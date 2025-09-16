Nagy a baj: hármas karambol történt az 1-es főúton

Összeütközött három személygépkocsi az 1-es főút 171-es kilométerénél, Hegyeshalomnál kedden kora reggel. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon egy irányítás mellett, sávon halad a forgalom – számolt be róla a katasztrófavédelem.

Ez már a második baleset, ami a héten történik az 1-esen, hétfőn ugyanis Tatabányánál történt karambol a forgalmas főúton.