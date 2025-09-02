szeptember 2., kedd

Tragédia

1 órája

Gyilkosság áldozata lett egy miskei kislány, a gyanúsított szökésben van

Újabb tragédia sújtotta az országot. Pár nap alatt egy újabb eltűnt kisgyermek holttestére találtak rá. A miskei kislány meggyilkolása miatt keresnek egy férfit.

Kemma.hu

Két héttel ezelőtt történt a szörnyű nagydorogi csecsemőgyilkosság, és most újabb tragikus hírt kaptunk. Bács-Kiskun vármegyében egy eltűnt miskei kislány holttestére bukkantak. A két tragédia között hátborzongató hasonlóságok vannak.

Rengetegen próbálták megtalálni a miskei kislányt, sajnos tragédia történt
Rengetegen próbálták megtalálni a miskei kislányt, sajnos tragédia történt
Fotó: Pozsgai Ákos / Forrás: baon.hu

A miskei kislány tragédiája

Augusztus 20-án egy nagydorogi, kéthetes kisbaba eltűnését jelentették be a rendőrségnek. Ezután az interneten kezdett el terjedni a kis Zalán halálhíre, amely sajnos igaznak bizonyult. A kisbaba holttestét otthonához közel egy kukoricásban találták meg. A tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében a legközelebbi hozzátartozót az édesanyát gyanusítják. Szeptember elsején pedig egy miskei kislány hunyt el, még csak 22 hónapos volt.

Gyanúsítottja is van a gyermekgyilkosságnak

Rendőrök, polgárőrök, önkéntesek és keresőcsapatok is nagy erőkkel keresték az eltűnt lányt. Ahogyan arról a Baon.hu beszámolt a keresés sajnos tragikus véget ért hétfőn este, amikor megtalálták a 22 hónapos Hanna Adrienn holttestét.

A miskei kislányt megölése miatt a rendőrség elfogató parancsot adott ki Jakob Dávid ellen. A hírek szerint a férfi a lány nevelőapja volt, és ő vigyázott rá hétfőn. A gyanúsított férfi fényképét ITT érhetik el.

Helyszíni videók és lépek is készültek a keresésről és a gyászba borult településről, amit a Baon.hu oldalán tudnak megnézni.

 

