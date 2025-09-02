1 órája
Gyilkosság áldozata lett egy miskei kislány, a gyanúsított szökésben van
Újabb tragédia sújtotta az országot. Pár nap alatt egy újabb eltűnt kisgyermek holttestére találtak rá. A miskei kislány meggyilkolása miatt keresnek egy férfit.
Két héttel ezelőtt történt a szörnyű nagydorogi csecsemőgyilkosság, és most újabb tragikus hírt kaptunk. Bács-Kiskun vármegyében egy eltűnt miskei kislány holttestére bukkantak. A két tragédia között hátborzongató hasonlóságok vannak.
A miskei kislány tragédiája
Augusztus 20-án egy nagydorogi, kéthetes kisbaba eltűnését jelentették be a rendőrségnek. Ezután az interneten kezdett el terjedni a kis Zalán halálhíre, amely sajnos igaznak bizonyult. A kisbaba holttestét otthonához közel egy kukoricásban találták meg. A tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében a legközelebbi hozzátartozót az édesanyát gyanusítják. Szeptember elsején pedig egy miskei kislány hunyt el, még csak 22 hónapos volt.
Friss infók a rendőrségtől: őt gyanúsítják a nagydorogi csecsemőgyilkossággalCsecsemőgyilkosság ügyében a rendőrség közölte: a nagydorogi anya a gyanúsított.
Gyanúsítottja is van a gyermekgyilkosságnak
Rendőrök, polgárőrök, önkéntesek és keresőcsapatok is nagy erőkkel keresték az eltűnt lányt. Ahogyan arról a Baon.hu beszámolt a keresés sajnos tragikus véget ért hétfőn este, amikor megtalálták a 22 hónapos Hanna Adrienn holttestét.
A miskei kislányt megölése miatt a rendőrség elfogató parancsot adott ki Jakob Dávid ellen. A hírek szerint a férfi a lány nevelőapja volt, és ő vigyázott rá hétfőn. A gyanúsított férfi fényképét ITT érhetik el.
