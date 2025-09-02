Gyilkosság áldozata lett egy miskei kislány, a gyanúsított szökésben van

Két héttel ezelőtt történt a szörnyű nagydorogi csecsemőgyilkosság, és most újabb tragikus hírt kaptunk. Bács-Kiskun vármegyében egy eltűnt miskei kislány holttestére bukkantak. A két tragédia között hátborzongató hasonlóságok vannak.

Rengetegen próbálták megtalálni a miskei kislányt, sajnos tragédia történt

Fotó: Pozsgai Ákos / Forrás: baon.hu

A miskei kislány tragédiája

Augusztus 20-án egy nagydorogi, kéthetes kisbaba eltűnését jelentették be a rendőrségnek. Ezután az interneten kezdett el terjedni a kis Zalán halálhíre, amely sajnos igaznak bizonyult. A kisbaba holttestét otthonához közel egy kukoricásban találták meg. A tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében a legközelebbi hozzátartozót az édesanyát gyanusítják. Szeptember elsején pedig egy miskei kislány hunyt el, még csak 22 hónapos volt.