Mentők lepték el az M1-est, megtudtuk, kihez hívtak azonnal helikoptert

Ahogyan arról korában beszámoltunk egy kisteherautó és egy nyerges vontató ütközött össze, az M1-es autópályán, Bicske térségében. Egy embert a tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A sztráda érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.

A balesethez mentőhelikopter és több egység is kiérkezett

Forrás: Országos Mentőszolgálat/Facebook

Súlyos sérülthöz érkezett a mentőhelikopter

Az Országos Mentőszolgálat a megkeresésünkre elmondta, hogy a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A helyszínről egy 50 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak légi úton kórházba.