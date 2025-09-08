szeptember 8., hétfő

Baleset

1 órája

Mentők lepték el az M1-est, megtudtuk, kihez hívtak azonnal helikoptert

Címkék#m1-es#Bicske#mentőhelikoper#M1-es autópálya#baleset

Újabb nyerges vonattó balesetezett az M1-esen. Súlyos sérülthöz érkezett a mentőhelikopter, és a helyszínre több egységet is riasztani kellett.

Kemma.hu

Ahogyan arról korában beszámoltunk egy kisteherautó és egy nyerges vontató ütközött össze, az M1-es autópályán, Bicske térségében. Egy embert a tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A sztráda érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.

A balesethez mentőhelikopter és több egység is kiérkezett
A balesethez mentőhelikopter és több egység is kiérkezett
Forrás: Országos Mentőszolgálat/Facebook

Súlyos sérülthöz érkezett a mentőhelikopter

Az Országos Mentőszolgálat a megkeresésünkre elmondta, hogy a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A helyszínről egy 50 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak légi úton kórházba.

A mai nap folyamán volt egy másik pokoli ütközés a sztrádán, ott a súlyos sérülései miatt egy személy a helyszínen életét vesztette.

 

 

