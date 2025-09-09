Már reggel lassú a forgalom az M1-esen

Egy műszaki hibás személygépkocsi akadályozza a forgalmat az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, a biatorbágyi terelésben. A 18-as km-nél csak egy sáv járható. A forgalom 1-2 kilométeren lassul, torlódik.

Munkálatok az M1-esnél

Az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között a 3-as km-nél hidat javítanak. Három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, illetve a személygépjárművel közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják. Napközben gyakori a torlódás, ezért hosszabb menetidővel számoljanak!