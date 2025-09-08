szeptember 8., hétfő

M1-es autópálya

57 perce

Helyszíni fotókon az M1-es tragédia, kiderült ki hunyt el a balesetben

Címkék#mentőhelikopter#elhunyt#M1-es autópálya#halálos baleset

Fotókon a halálos baleset helyszíne a sztrádán. Kiderült, ki hunyt el az M1-es tragédia következtében. Ma is káosz van az utakon, van ahová mentőhelikoptert riasztottak.

Kemma.hu

Újabb szörnyű napra virradtunk az utakon. Már reggel több ütközés történt, de a legszörnyűbb, a Lébénynél történt halálos baleset volt. A 147-es kilométerénél egy személyautó és egy nyerges vonattó csapódott össze, ami miatt egy ember a kamion alá szorult. Az M1-es tragédia helyszínéről képek is készültek.

Az M1-es tragédia helyszíne Lébénynél
Az M1-es tragédia helyszíne Lébénynél
Fotó: Molcsányi Máté / Forrás: Kisalföld

Ő hunyt el az M1-es tragédia következtében

Az Országos Mentőszolgálat kérdésünkre elmondta, hogy a baleset következtében egy fiatal nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Helyszíni képeket a Kisalföld oldalán ITT tudjátok megtekinteni.

A hétfő délelőtti órákban mentőhelikopter is érkezett a pályára, a 36-os kilométerhez, Bicske térségében. A tatabányai hivatásos és a bicskei önkormányzati tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki, erre az időre pályazár volt érvényben. 

Egy műszaki hibás kamion miatt egy sávon haladt az M1-es autópálya a 21-es km-nél. A torlódás több mint 5 kilométeres volt. Törökbálint és Tatabánya között mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalmat a külső és a leállósávra terelték reggel.

 

