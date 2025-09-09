1 órája
Hátborzongató fotókon az M1-es tragédia: eltűnt a kocsi fele az ütközésben
Helyszíni fotókon, hogy mi maradt az ütközés után a kocsiból. Az M1-es tragédia áldozata egy fiatal lányt volt, és nem ez volt a hétfői nap egyetlen balesete.
A tegnap reggelt egy szívszorító hírrel kezdtük. Halálos baleset történt az M1-es autópálya Lébényi részénél. Egy személyautó és egy nyerges vonattó ütközött, egy ember pedig kamion alá szorult. Ahogyan arról később az Országos Mentőszolgálattól értesültünk az M1-es tragédia áldozata egy fiatal nő volt, aki a helyszínen életét vesztette.
Helyszíni fotókon az M1-es tragédia
A Győri Hivatásos-Tűzoltó Parancsnokság hátborzongató képeket osztott meg a halálos balesetről.
Már a kedd reggel sem kezdődött könnyen az utakon.
Ilyen volt a hétfői nap
A hétfői nap folyamán sajnos több baleset történt. Az M1-es autópálya bicskei térségében, egy kisteherautó és egy nyerges vontató ütközött. A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A helyszínről egy 50 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak légi úton kórházba.
Az M1-es autópálya a 21-es kilométerénél több mint 5 kilométeres torlódás volt. Törökbálint és Tatabánya között mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalmat a külső és a leállósávra terelték hétfőn reggel.
