Hátborzongató fotókon az M1-es tragédia: eltűnt a kocsi fele az ütközésben

A tegnap reggelt egy szívszorító hírrel kezdtük. Halálos baleset történt az M1-es autópálya Lébényi részénél. Egy személyautó és egy nyerges vonattó ütközött, egy ember pedig kamion alá szorult. Ahogyan arról később az Országos Mentőszolgálattól értesültünk az M1-es tragédia áldozata egy fiatal nő volt, aki a helyszínen életét vesztette.

Semmi sem maradt az M1-es tragédia kocsijából

Forrás: Győri HTP

Helyszíni fotókon az M1-es tragédia

A Győri Hivatásos-Tűzoltó Parancsnokság hátborzongató képeket osztott meg a halálos balesetről.