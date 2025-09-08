Helyszíni fotókon az M1-es tragédia, kiderült ki hunyt el a balesetben

Újabb szörnyű napra virradtunk az utakon. Már reggel több ütközés történt, de a legszörnyűbb, a Lébénynél történt halálos baleset volt. A 147-es kilométerénél egy személyautó és egy nyerges vonattó csapódott össze, ami miatt egy ember a kamion alá szorult. Az M1-es tragédia helyszínéről képek is készültek.

Az M1-es tragédia helyszíne Lébénynél

Fotó: Molcsányi Máté / Forrás: Kisalföld

Ő hunyt el az M1-es tragédia következtében

Az Országos Mentőszolgálat kérdésünkre elmondta, hogy a baleset következtében egy fiatal nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Helyszíni képeket a Kisalföld oldalán ITT tudjátok megtekinteni.