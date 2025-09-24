Kiderült, kik hunytak az el M1-esen - megrázó helyszíni fotók a tragédiáról

Fekete napokat tudhat maga mögött a sztráda. A halálos balesetekben ketten vesztették életüket két nap alatt az M1-es tatai szakaszán.

Halálos baleset az M1-esen, helyszíni fotón a torlódás

Fotó: H.B. / Forrás: 24 Óra

Halálos napok az M1-es autópályán

Először szeptember 23-án kedden kora délután történt egy kamionbaleset M1-es autópályán: egy kisteherautó rohant bele egy teherautóba, derült ki a katasztrófavédelem helyszíni fotóiból.

Az utoléréses baleset órákra megbénította a forgalmat. A tűzoltók a műszaki mentő csörlője segítségével kihúzták a furgont a kamion alól, feszítővágóval és feszítőhengerrel avatkoztak be, valamint áramtalanítást végeztek.