1 órája
Kiderült, kik hunytak az el M1-esen - megrázó helyszíni fotók a tragédiáról
Szinte órára pontosan ugyanakkor történt két tragédia az M1-es tatai szakaszán. Kiderült, kik vesztették életüket az M1-es autópályán.
Fekete napokat tudhat maga mögött a sztráda. A halálos balesetekben ketten vesztették életüket két nap alatt az M1-es tatai szakaszán.
Halálos napok az M1-es autópályán
Először szeptember 23-án kedden kora délután történt egy kamionbaleset M1-es autópályán: egy kisteherautó rohant bele egy teherautóba, derült ki a katasztrófavédelem helyszíni fotóiból.
Az utoléréses baleset órákra megbénította a forgalmat. A tűzoltók a műszaki mentő csörlője segítségével kihúzták a furgont a kamion alól, feszítővágóval és feszítőhengerrel avatkoztak be, valamint áramtalanítást végeztek.
GALÉRIA: Fotókon hátborzongató M1-es balesetFotók: András Péter tűzoltó őrmester, Szlezák Ákos tűzoltó őrmester - Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
Kiderült, kik haltak meg az elátkozott szakaszon
Épp csak felocsúdott az M1-es utazóközönsége, amikor szeptember 24-én, ugyanabban az időpontban, mint kedden újabb tragédia történt ugyanazon a szakaszon. Ekkor egy személyautó csapódott egy kamion hátuljába. A személykocsi eleje beszorult a kamion alá, a tűzoltók húzták azt ki. a torlódás óriási volt, állt a forgalom, többen kiszálltak az autójukból.
A mentők tájékoztatása szerint mindkét balesetben egy-egy férfi vesztette életét a helyszínen. Mindkét baleset helyszínére mentőhelikoptert is riasztottak.
GALÉRIA: Teljesen beállt az M1-es a halálos baleset utánFotók: Hagymási Bence
Előtte héten a sztráda Budapesthez közelebbi szakaszán is életet követelt az M1-es. Ott három autó karambolozott, egy ki is égett. Egy ember a helyszínen életét vesztette.