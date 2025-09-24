szeptember 24., szerda

Halálos baleset

1 órája

Kiderült, kik hunytak az el M1-esen - megrázó helyszíni fotók a tragédiáról

Címkék#torlódás#M1-es autópálya#halálos baleset

Szinte órára pontosan ugyanakkor történt két tragédia az M1-es tatai szakaszán. Kiderült, kik vesztették életüket az M1-es autópályán.

Kemma.hu

Fekete napokat tudhat maga mögött a sztráda. A halálos balesetekben ketten vesztették életüket két nap alatt az M1-es tatai szakaszán. 

Halálos baleset az M1-esen, helyszíni fotón a torlódás
Halálos baleset az M1-esen, helyszíni fotón a torlódás
Fotó: H.B. / Forrás: 24 Óra

Halálos napok az M1-es autópályán

Először szeptember 23-án kedden kora délután történt egy kamionbaleset  M1-es autópályán: egy kisteherautó rohant bele egy teherautóba, derült ki a katasztrófavédelem helyszíni fotóiból. 

Az utoléréses baleset órákra megbénította a forgalmat. A tűzoltók a műszaki mentő csörlője segítségével kihúzták a furgont a kamion alól, feszítővágóval és feszítőhengerrel avatkoztak be, valamint áramtalanítást végeztek. 

GALÉRIA: Fotókon hátborzongató M1-es baleset

Fotók: András Péter tűzoltó őrmester, Szlezák Ákos tűzoltó őrmester - Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Kiderült, kik haltak meg az elátkozott szakaszon

Épp csak felocsúdott az M1-es utazóközönsége, amikor szeptember 24-én, ugyanabban az időpontban, mint kedden újabb tragédia történt ugyanazon a szakaszon. Ekkor egy személyautó csapódott egy kamion hátuljába. A személykocsi eleje beszorult a kamion alá, a tűzoltók húzták azt ki. a torlódás óriási volt, állt a forgalom, többen kiszálltak az autójukból.

A mentők tájékoztatása szerint mindkét balesetben egy-egy férfi vesztette életét a helyszínen. Mindkét baleset helyszínére mentőhelikoptert is riasztottak.

GALÉRIA: Teljesen beállt az M1-es a halálos baleset után

Fotók: Hagymási Bence

Előtte héten a sztráda Budapesthez közelebbi szakaszán is életet követelt az M1-es. Ott három autó karambolozott, egy ki is égett. Egy ember a helyszínen életét vesztette.

