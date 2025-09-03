Dugó
3 órája
Az M1-es autópálya ma is tele van torlódásokkal és lezárásokkal
Ez a nap se telhet el káosz nélkül. Az M1-es autópálya a főváros irányába és Győr irányába is lassú, több kilométeres dugókkal.
Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalon, a Nagyszentjános, Bőny csomópontnál javítják a burkolatot. A 100-as km-nél a külső sávot lezárták. 1-2 km-es az araszoló kocsisor – számolt be róla az útinform.
Ez történik az M1-es autópálya szakaszán
Terelést építenek ki az M0-M1 autópálya csomópontjában. Az M0-ás autóút felől érkezők csak egy sávon haladhatnak az M1-es autópályán Győr irányába. 1-2 km-es torlódás tapasztalható a csomópont előtt.
