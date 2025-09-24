szeptember 24., szerda

Felfoghatatlan

55 perce

Elátkozott az M1-es tatai szakasza: nem csak egy tragédia történt ott

Kétszer is kamionbaleset miatt állt a forgalom a sztrádán. Az egyikben egy ember életét vesztette. A katasztrófavédelem helyszíni fotókat közölt az M1-es autópálya halálos balesetéről.

Feleki Marietta

Az M1-es autópálya tatai szakaszán egymást érik a halálos balesetek.  Szerdán egy személyautó és egy kamion ütközése miatt halt meg egy ember a sztrádán, halálos baleset történt, ám előtte napon is volt egy halálos baleset, amelyben szintén kamion is érintett volt.

A katasztrófavédelem helyszíni fotókat közölt az M1-es autópálya halálos balesetéről.
Szeptember 23-án kamion és kisteherautó karambolozott az M1-es autópálya tatai szakaszán
Fotó: András Péter tűzoltó őrmester, Szlezák Ákos tűzoltó / Forrás: Tatabányai HTP

Két halálos baleset ugyanazon az M1-es autópálya-szakaszon

Mint megírtuk, szeptember 24-én szerdán halálos kamionbaleset történt az M1-es autópályán Tatánál, a 72-es kilométerszelvénynél: egy személyautó rohant a kamionba. A torlódás több kilométeres.  Ám mint kiderült: egy nappal előbb, szinte órára pontosan szintén volt egy halálos kamionbaleset Tatánál, csak néhány kilométerrel arrébb. 

A katasztrófavédelem fotókat is közölt a helyszínről

A keddi balesetben a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a tatabányai hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést a balesetnél. Mint kiderült: kisteherautó és kamion ütközött össze a 65-ös kilométerénél.

GALÉRIA: Fotókon hátborzongató M1-es baleset

Fotók: András Péter tűzoltó őrmester, Szlezák Ákos tűzoltó őrmester - Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

 

A tűzoltók a műszaki mentő csörlője segítségével kihúzták a furgont a kamion alól, feszítővágóval és feszítőhengerrel avatkoztak be valamint áramtalanítást végeztek, közölte a katasztrófavédelem.

Kiderült, ki halt meg a balesetben

A rendelkezésre álló adatok szerint egy kisteherautó az előtte forgalmi okból álló kamion hátuljának ütközött. A balesetet okozó járművezető olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt - írta a kisalfold.hu.

Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs osztálya a Kemma.hu kérdésére elmondta: a keddi és a szerdai M1-es autópályán történt baleset helyszínén is egy-egy férfi halálának tényét állapították meg.

A helyszíni fotókon jól látszik, hogy szinte semmi nem maradt a kisteherautó elejéből.

 

