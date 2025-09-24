Elátkozott az M1-es tatai szakasza: nem csak egy tragédia történt ott

Az M1-es autópálya tatai szakaszán egymást érik a halálos balesetek. Szerdán egy személyautó és egy kamion ütközése miatt halt meg egy ember a sztrádán, halálos baleset történt, ám előtte napon is volt egy halálos baleset, amelyben szintén kamion is érintett volt.

Szeptember 23-án kamion és kisteherautó karambolozott az M1-es autópálya tatai szakaszán

Fotó: András Péter tűzoltó őrmester, Szlezák Ákos tűzoltó / Forrás: Tatabányai HTP

Két halálos baleset ugyanazon az M1-es autópálya-szakaszon

Mint megírtuk, szeptember 24-én szerdán halálos kamionbaleset történt az M1-es autópályán Tatánál, a 72-es kilométerszelvénynél: egy személyautó rohant a kamionba. A torlódás több kilométeres. Ám mint kiderült: egy nappal előbb, szinte órára pontosan szintén volt egy halálos kamionbaleset Tatánál, csak néhány kilométerrel arrébb.

A katasztrófavédelem fotókat is közölt a helyszínről

A keddi balesetben a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a tatabányai hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést a balesetnél. Mint kiderült: kisteherautó és kamion ütközött össze a 65-ös kilométerénél.