25 perce
Arcpirító amit az M1-es autópálya rejtett, nem akármi került elő az alsónadrágból +videó
Különösen jelentős mennyiségű droggal furikázott volna át az országon a díler. Az M1-es autópálya komáromi szakaszán kapcsolták le a férfit, az alsónadrágja tele volt.
Drogozott vezetés közben a díler, így szállította az anyagot az M1-es autópálya komáromi szakaszán. A bolgár férfi ellen fegyházbüntetést és kiutasítást kért az ügyészség.
Az M1-es autópálya volt a szállítás útja az alsogatyás drogosnak
Október 2-án akár ítéletet is hozhat a Tatabányai Törvényszék egy bolgár férfi ellen, akit az M1-esen kapcsoltak le, alsónadrágjában és szervezetében metanfetaminnal.
A bolgár állampolgárságú férfi 2023. november 11-én gépkocsival közlekedett az M1-es autópályán Komárom térségében. A férfit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai kapták el a sztrádán. A férfi mellett két utas is volt.
A járművezető szokatlan testtartásával került fókuszba: kabátjába egy úgynevezett „crack pipa” volt elrejtve. Farpofái közé és alsónadrágjába kábítószerrel teli fém dobozt és egy textil zsákocskát rejtett, összesen 158,88 gramm nettó tömegű, nagy tisztaságú, kristályos, metamfetamin tartalmú anyagot. Utasa a bőröndjébe 210 doboz magyar zárjegy nélküli cigarettát rejtett, írtuk akkor, amikor lefülelték a dílert. A NAV videót is közölt akkor a fogásról.
Bulgáriából Észak-Írországba vitte volna
A kábítószert a férfi saját használatára Bulgáriában szerezte meg, hogy azt magával vigye észak-írországi tartózkodási helyére. A vádlott nemcsak magánál tartotta a metamfetamint, hanem fogyasztott is belőle, gépkocsiját úgy vezette, hogy kábítószer befolyása alatt állt.
A csütörtöki tárgyaláson szakértők meghallgatása, perbeszédek, majd ítélet várható, tájékoztatott a Tatabányai Törvényszék. Mint dr. Horváth Sándor, a vármegyei főügyészség szóvivője a Kemma.hu-nak elmondta: a vádlottra fegyházbüntetést kért az ügyészség, illetve indítványozták, hogy a bíróság utasítsa ki az országból. Az elkövető különösen jelentős mennyiségű kábítószert birtokolt, a törvény szerint 5 és 15 év között lehet szabadságvesztésre ítélni.
Nem ő volt az egyetlen drogos autós
Néhány éve szintén az M1-esen kaptak el egy drogos dílert. Az ámokfutó sofőr forgalommal szemben veszélyeztette a sztráda forgalmát.
Videón a drogos ámokfutó, aki a forgalommal szemben hajtott az M1-esenAz ácsi férfi Bábolnától kis híján Tatáig, mintegy 22 kilométert vezetett szemben a forgalommal az M1-es autópályán.
Nemrég Oroszlányban kaptak el egy férfit, aki kábítószer hatása alatt tört-zúzott. Tettét kamera rögzítette.
Kamerafelvételen a horror: ordítva zúzta le az autókat egy bedrogozott férfi Oroszlányban
De nemrég egy tárkányi férfit is elítélt a Komáromi Járásbíróság, akinek az otthonában nagy mennyiségű kábítószert találtak, emiatt 6 év fegyházat és eltiltást kapott.