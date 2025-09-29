Arcpirító amit az M1-es autópálya rejtett, nem akármi került elő az alsónadrágból +videó

Drogozott vezetés közben a díler, így szállította az anyagot az M1-es autópálya komáromi szakaszán. A bolgár férfi ellen fegyházbüntetést és kiutasítást kért az ügyészség.

Az M1-es autópálya komáromi szakaszán kapcsolták le a férfit, az alsónadrágja tele volt droggal.

Az M1-es autópálya volt a szállítás útja az alsogatyás drogosnak

Október 2-án akár ítéletet is hozhat a Tatabányai Törvényszék egy bolgár férfi ellen, akit az M1-esen kapcsoltak le, alsónadrágjában és szervezetében metanfetaminnal.

A bolgár állampolgárságú férfi 2023. november 11-én gépkocsival közlekedett az M1-es autópályán Komárom térségében. A férfit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai kapták el a sztrádán. A férfi mellett két utas is volt.

A járművezető szokatlan testtartásával került fókuszba: kabátjába egy úgynevezett „crack pipa” volt elrejtve. Farpofái közé és alsónadrágjába kábítószerrel teli fém dobozt és egy textil zsákocskát rejtett, összesen 158,88 gramm nettó tömegű, nagy tisztaságú, kristályos, metamfetamin tartalmú anyagot. Utasa a bőröndjébe 210 doboz magyar zárjegy nélküli cigarettát rejtett, írtuk akkor, amikor lefülelték a dílert. A NAV videót is közölt akkor a fogásról.

Bulgáriából Észak-Írországba vitte volna

A kábítószert a férfi saját használatára Bulgáriában szerezte meg, hogy azt magával vigye észak-írországi tartózkodási helyére. A vádlott nemcsak magánál tartotta a metamfetamint, hanem fogyasztott is belőle, gépkocsiját úgy vezette, hogy kábítószer befolyása alatt állt.

A csütörtöki tárgyaláson szakértők meghallgatása, perbeszédek, majd ítélet várható, tájékoztatott a Tatabányai Törvényszék. Mint dr. Horváth Sándor, a vármegyei főügyészség szóvivője a Kemma.hu-nak elmondta: a vádlottra fegyházbüntetést kért az ügyészség, illetve indítványozták, hogy a bíróság utasítsa ki az országból. Az elkövető különösen jelentős mennyiségű kábítószert birtokolt, a törvény szerint 5 és 15 év között lehet szabadságvesztésre ítélni.

Nem ő volt az egyetlen drogos autós

Néhány éve szintén az M1-esen kaptak el egy drogos dílert. Az ámokfutó sofőr forgalommal szemben veszélyeztette a sztráda forgalmát.