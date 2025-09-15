1 órája
Két halálos baleset is történt pár nap alatt az M1-es autópályán, egy fiatal nő is az életét vesztette
Szörnyű, ami napi szinten megy a sztrádákon. Összeszedtük mi minden történt az M1-es autópálya egyes részein. Sajnos több tragédia is volt egy hét alatt. A hétfői halálos balesetről helyszíni fotókat is hoztunk, alig maradt valami az autóból. Vasárnap pedig két mentőhelikopter is leszállt Mánynál, de volt akin már nem tudtak segíteni.
Egyre több a tragédia az utakon, egy hét alatt két halálos baleset is történt az M1-es autópálya útjain. Már a hétfő reggelt szörnyű hírrel kezdtük, egy személyautó és egy nyerges vonattó ütközött össze a Lébénynél. Az ütközés következtében egy fiatal nő kamion alá szorult, és súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Helyszíni fotók is felkerültek a halálos balesetről. És sajnos a vasárnapot is tragédiával indítottuk.
Már hátborzongató, ami az M1-es autópálya útján zajlik
A hétfői tragikus baleset részletei.
Tragédia az M1-esen: elhunyt a kamion alá szorult autós
Helyszíni fotókon az M1-es tragédia, kiderült ki hunyt el a balesetben
Hátborzongató fotókon az M1-es tragédia: eltűnt a kocsi fele az ütközésben
GALÉRIA: Hátborzongató fotókon az M1-es tragédia
A hétfőn délelőtti órákban Bicske közelében is hatalmas karambol volt, mentőhelikopter is érkezett a pályára. A tatabányai hivatásos és a bicskei önkormányzati tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki, erre az időre pályazár volt érvényben. A helyszínről egy 50 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak légi úton kórházba.
Óriási a baj, mentőhelikopter szállt le az M1-esen, mindent lezártak
Az M1-es autópálya több részén is felujításokkat tartanak, ami szintén megnehezítheti a mindennapos utazásokat.
Felújítások az M1-es autópályán - ezekre nagyon figyelj!
Szerdán két autó karambolozott, több kilométeres dugó alakult ki, két sávot pedig lezártak.
Több kilométeres dugók alakultak ki több szakaszon is az M1-esen pénteken.
A komáromi szakaszon egy kamion elsodort néhány terelést jelző táblát, melyre több autó ráhajtott és megsérült szombat reggel. Majd nem sokkal később újabb baleset történt a sztrádán.
Balesettel indult a reggel az M1-esen: több jármű is megsérült
Sajnos a vásárnap reggel sem virradtunk jó napra. A reggeli órákban három autó ütközött össze az M1-esen Mánynál. Egy időre pályazárat is elrendeltek. És ahogy később megtudtuk az Országos Mentőszolgálattól tragikus kimenetele volt a karambolnak. Egy ember a helyszínen életét vesztette. A mentők két nőt és egy férfit mellkas, fej, illetve végtagsérülések miatt, stabil állapotban szállítottak kórházba.
Pályazár az M1-esen, a hatalmas balesethez mentőhelikoptert is riasztottak
Szörnyű hír jött az M1-esről, halálos áldozata is volt a mányi balesetnek