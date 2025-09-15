szeptember 15., hétfő

Ketten is elhunytak az M1-es autópályán, egy fiatal nő a roncsok között halt tűzhalált

Szörnyű, ami napi szinten megy a sztrádákon. Összeszedtük mi minden történt az M1-es autópálya egyes részein. Sajnos több tragédia is volt egy hét alatt. A hétfői halálos balesetről helyszíni fotókat is hoztunk, alig maradt valami az autóból. Vasárnap pedig két mentőhelikopter is leszállt Mánynál, de volt akin már nem tudtak segíteni.

Kemma.hu

Egyre több a tragédia az utakon, egy hét alatt két halálos baleset is történt az M1-es autópálya útjain. Már a hétfő reggelt szörnyű hírrel kezdtük, egy személyautó és egy nyerges vonattó ütközött össze a Lébénynél. Az ütközés következtében egy fiatal nő kamion alá szorult, és súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Helyszíni fotók is felkerültek a halálos balesetről. És sajnos a vasárnapot is tragédiával indítottuk.

Az M1-es autópálya már halálosan veszélyes, pár nap alatt két ember is az életét vesztette
Forrás: Győri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Már hátborzongató, ami az M1-es autópálya útján zajlik

A hétfői tragikus baleset részletei.

GALÉRIA: Hátborzongató fotókon az M1-es tragédia

Fotók: Győri HTP

A hétfőn délelőtti órákban Bicske közelében is hatalmas karambol volt, mentőhelikopter is érkezett a pályára. A tatabányai hivatásos és a bicskei önkormányzati tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki, erre az időre pályazár volt érvényben. A helyszínről egy 50 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak légi úton kórházba.

Az M1-es autópálya több részén is felújításokkat tartanak, ami szintén megnehezítheti a mindennapos utazásokat. 

Szerdán két autó karambolozott, több kilométeres dugó alakult ki, két sávot pedig lezártak.

Több kilométeres dugók alakultak ki több szakaszon is az M1-esen pénteken.

A komáromi szakaszon egy kamion elsodort néhány terelést jelző táblát, melyre több autó ráhajtott és megsérült szombat reggel. Majd nem sokkal később újabb baleset történt a sztrádán.

Sajnos a vásárnap reggel sem virradtunk jó napra. A reggeli órákban három autó ütközött össze az M1-esen Mánynál. Egy időre pályazárat is elrendeltek. És ahogy később megtudtuk az Országos Mentőszolgálattól tragikus kimenetele volt a karambolnak. Egy fiatal nő a helyszínen életét vesztette a kigyulladt kocsijában. A mentők két nőt és egy férfit mellkas, fej, illetve végtagsérülések miatt, stabil állapotban szállítottak kórházba.  

 

