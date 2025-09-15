Ketten is elhunytak az M1-es autópályán, egy fiatal nő a roncsok között halt tűzhalált

Egyre több a tragédia az utakon, egy hét alatt két halálos baleset is történt az M1-es autópálya útjain. Már a hétfő reggelt szörnyű hírrel kezdtük, egy személyautó és egy nyerges vonattó ütközött össze a Lébénynél. Az ütközés következtében egy fiatal nő kamion alá szorult, és súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Helyszíni fotók is felkerültek a halálos balesetről. És sajnos a vasárnapot is tragédiával indítottuk.

Az M1-es autópálya már halálosan veszélyes, pár nap alatt két ember is az életét vesztette

Forrás: Győri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Már hátborzongató, ami az M1-es autópálya útján zajlik

A hétfői tragikus baleset részletei.